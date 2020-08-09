برشلونة يتخطى نابولي ويبلغ دور الثمانية في دوري الأبطال

المصدر: رويترز

تأهل برشلونة إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على ضيفه نابولي في إياب دور الستة عشر اليوم السبت.

وتقدم برشلونة بثلاثة أهداف عن طريق المدافع كليمو لينجليه وليونيل ميسي ولويس سواريز من ركلة جزاء قبل أن يقلص لورينتسو إنسيني الفارق من ركلة جزاء قبل الاستراحة أيضا.

وتفوق برشلونة 4-2 على نابولي في مجموع المباراتين بعدما تعادل 1-1 في إيطاليا في فبراير شباط الماضي وقبل توقف طويل للمسابقة بسبب جائحة كوفيد-19.

وسيلعب برشلونة في دور الثمانية مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا الذي سحق تشيلسي 7-1 في مجموع مباراتي دور الستة عشر.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز