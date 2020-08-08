هاميلتون الأسرع بجولة التجارب في سيلفرستون

المصدر: رويترز

يسعى البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم ست مرات لضمان الانطلاق من مركز الصدارة للمرة الثانية على التوالي في بلاده وسجل اليوم السبت أسرع زمن في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة بريطانيا الكبرى الثاني الذي سيقام في الذكرى 70 لانطلاق سباقات فورمولا 1 على حلبة سيلفرستون الانجليزية غدا الأحد.

وتفوق هاميلتون على الجميع عندما سجل دقيقة واحدة و26.621 ثانية على الحلبة الانجليزية البالغ طولها 5.8 كيلومتر التي فاز عليها انطلاقا من المركز الأول يوم الاحد الماضي رغم تعرضه لثقب في الإطار في اللفة الأخيرة.

واحتل زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس المركز الثاني بفارق 0.163 ثانية بعد احتلاله المركز الأول في الجولة الأولى أمس الجمعة.

وسجل سائق مكلارين البريطاني لاندو نوريس ثالث أسرع زمن متخلفا بفارق 0.581 ثانية عن صاحب الصدارة في حين احتل الألماني المخضرم نيكو هولكنبرج الذي يشارك بديلا لسائق ريسنج بوينت المكسيكي سيرجيو بيريز المصاب بكورونا المركز الرابع متقدما مباشرة على السائق الثاني للفريق الكندي لانس سترول.

وتعرض الفريق المملوك لأطراف كندية لعقوبات أمس الجمعة بعد احتجاج فريق رينو على بعض مواصفات سيارته.

واحتل سائق فيراري شارل لوكلير الذي فجر مفاجأة باحتلال المركز الثالث في سباق الأحد الماضي المركز السادس في الجولة الأخيرة مباشرة قبل سائقي رد بول الهولندي ماكس فرستابن وألكسندر ألبون.

وعبر فرستابن الذي احتل المركز الثاني في سباق الأسبوع الماضي عن غضبه من خلال دائرة اتصالات فريقه بعد أن وقف سترول في طريقه خلال أسرع لفة له في الجولة.

وجاء الفرنسي إستيبان أوكون سائق رينو في المركز التاسع تلاه الإسباني كارلوس ساينز سائق مكلارين.

أما بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري فاحتل المركز 13 بينما تتردد الكثير من الأحاديث حول مستقبله واحتمال انضمامه لريسنج بوينت في الموسم المقبل.

وينفرد هاميلتون الساعي للفوز بلقب البطولة للمرة السابعة ومعادلة الرقم القياسي العالمي بصدارة الترتيب العام لقائمة السائقين متفوقا بفارق 30 نقطة على أقرب ملاحقيه زميله بوتاس بعد أول أربعة سباقات من الموسم المعدل. ويقام سباق الغد في الذكرى 70 لأول جائزة كبرى ببطولة العالم بحلبة سيلفرستون في مايو أيار 1950.



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