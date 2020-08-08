فاران يعتذر بعد هزيمة ريال مدريد أمام سيتي وزملاؤه يدعمونه

المصدر: د ب أ

أعلن رافاييل فاران مدافع ريال مدريد الإسباني تحمله مسؤولية هزيمة الفريق أمام مانشستر سيتي الإنجليزي 1 / 2 مساء أمس الجمعة في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واهتزت شباك ريال مدريد بهدفين إثر خطأين من جانب فاران، ليفوز مانشستر سيتي بنتيجة إجمالية 4 / 2 لمباراتي الذهاب والإياب ويتأهل إلى دور الثمانية، بينما ودع البطولة ريال مدريد الأكثر تتويجا بها برصيد 13 لقبا.

وقال فاران عقب مباراة أمس :"أردت أظهر في العلن لأن هذه الهزيمة جاءت بسببي... استعد الفريق بشكل جيد حقا لهذه المباراة ولكن الأخطاء كلفتنا. إنني حزين وأشعر بالأسف لزملائي."

وأضاف :"ربما جازفنا كثيرا في وقت مبكر للغاية من المباراة، وقد دفعنا ثمن هذا. هناك مراكز على أرض الملعب إذا ارتكبت فيها أخطاء، قد تكون مكلفة حقا."

وكان فاران قد قدم عروضا رائعة خلال آخر 11 مباراة لريال مدريد في الموسم المنقضي من الدوري الإسباني، والتي لم يهدر خلالها الفريق سوى نقطتين، ليتوج في النهاية باللقب، وقد أبدى لاعبو ريال مدريد دعمهم لفاران بعد أن قدم أمس أسوأ مباراة له خلال العام.

وقال فاران :"أنا ممتن لدعمهم. أشياء كهذه لم تحدث كثيرا لي خلال مسيرتي."

وقال توني كروس في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية عقب المباراة :"رافاييل (فاران) كان رائعا طوال الموسم، لذلك لن نركز اللوم عليه."

وواجه زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد انتقادات بسبب عدم إشراك لاعب الجناح فينيسيوس ومحاولة قلب الموازين أمام المنافس خلال الشوط الثاني.

وقال زيدان :"كل شخص يمكن أن يكون له رأي، لكنني أنا المدرب."

وأضاف :"بعض اللاعبين يشاركون أحيانا، وآخرون يشاركون في أحيان أخرى، وفي هذه المباراة شارك لاعبون آخرون."

تابع "لا يمكننا الشعور بالسعادة إزاء ما حدث، لكن موسمنا كان رائعا بشكل عام."



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز