إصابة اثنين من لاعبي كولون الألماني بكورونا

المصدر: د ب أ

أعلن نادي كولون الألماني لكرة القدم عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم السبت أن نتائج اختبارات الكشف عن كورونا أثبتت إصابة اثنين من لاعبي الفريق بالفيروس.

وأضاف النادي أن اللاعبين " دخلا مباشرة في حجر صحي منزلي بناء على تشاور مع مكتب الصحة، وجاءت جميع النتائج الأخرى في جولتي الاختبار، سلبية".

يشار إلى أن الفريق سيجري اليوم بقيادة المدير الفني ماركوس جيسدول، أول تدريب جماعي في الملعب وذلك بعد مضي ثلاثة أيام على بدء التدريب الرسمي.

وسيجري الفريق مرانه رغم الحالتين الإيجابيتين.

وفي المقابل، أوقف النادي التدريب بالنسبة لقطاع الناشئين من تحت 16 إلى تحت 19 عاما " كإجراء احترازي، نظرا لمخالطة لاعبين ناشئين لأشخاص مصابين في محيطهم الخاص".

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