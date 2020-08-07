الدراج الهولندي ياكوبسن يفيق من الغيبوبة

المصدر: د ب أ

فاق الدراج الهولندي فابيو ياكوبسن من الغيبوبة الاصطناعية بعد يومين من حادث عنيف تعرض له خلال المرحلة الافتتاحية لسباق بولندا الدولي للدراجات.

وكتب الحساب الرسمي للسباق البولندي على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم الجمعة "لدينا أنباء جيدة من المستشفى في سوسنوفيك، ، فابيو ياكوبسن فاق الآن من الغيبوبة، حالته جيدة".

ويخضع الحادث الخطير الذي تسبب في إصابة ياكوبسن للتحقيق من قبل النيابة البولندية.

وقال متحدث باسم النيابة لوكالة أنباء "بي ايه بي" البولندية اليوم الجمعة "استمعنا لثلاثة شهود حتى الآن، بينهم ممثل عن اللجنة المنظمة للسباق".

وأضاف المتحدث أنه سيتم الاستماع لشهود جدد وتحليل الأدلة لتحديد ما إذا كان هناك شق جنائي في حادث التصادم، الذي تسبب في إصابات بالغة لياكوبسن، وإصابة أحد الحكام.

وفي وقت سابق، قال الدراج المخضرم ينز فويجت أن الدراج الهولندي ديلان جروينفيجن يستحق عقوبة أكثر قسوة بعد تسببه في حادث مأساوي مع مواطنه فابيو ياكوبسن خلال سباق بولندا الدولي.

وقال فويجت لمحطة "سبورت1" مساء الخميس "أعتقد (أنه يستحق الإيقاف) من ثلاثة لستة أشهر".

وأضاف الدراج البالغ من العمر 48 عاما "ينبغي أن يكون ذلك شيئا مؤلما وأن يبعث برسالة إلى كل المحترفين الآخرين ، هناك خط أحمر تم تجاوزه، لا نقبل ذلك".

وشدد فويجت على أنه لا يمكن للمرء أن يتلاعب بحياة أو مسيرة أو صحة زملائه.

وارتطم ياكوبسن بالحواجز بعدما قطع 80 كم من السباق البولندي عقب اصطدامه بجروينفيجن ومكث يومين في المستشفى في غيبوبة بعد تعرضه لإصابات خطيرة في الوجه.

وخضع جروينفين لعملية جراحية في الترقوة ويواجه الآن إجراءات انضباطية.

واتهم فويجت الاتحاد الدولي للدراجات بالتواطؤ، وقال "بما أنهم وافقوا على السباق والمضمار، لا يمكن أن يتنصلوا من المسؤولية بعد ذلك وأن يلقوا باللوم على المنظمين".



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