فولهام يعود سريعاً إلى البرمييرليغ بفوز على برنتفورد في "الملحق"

المصدر: رويترز

عاد فولهام سريعا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد هدفين في الوقت الإضافي بواسطة الظهير الأيسر جو برايان ليفوز 2-1 على برنتفورد في نهائي ملحق الترقي في استاد ويمبلي أمس الثلاثاء.

وافتتح برايان التسجيل قرب نهاية الوقت الإضافي الأول عندما لاحظ ابتعاد ديفيد رايا حارس برنتفورد عن مرماه، في انتظار كرة عرضية من مسافة بعيدة، لكنه نفذ الركلة الحرة مباشرة في الشباك.

وكان رد فعل الحارس الإسباني بطيئا في التعامل مع تسديدة برايان لكن التقدم كان مستحقا لفريق المدرب سكوت باركر، الذي كان الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة.

وحسم برايان الانتصار بتسجيل الهدف الثاني قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الإضافي الثاني بعدما سدد من مدى قريب عقب تبادل الكرة مع المهاجم البديل ألكسندر ميتروفيتش.

وقلص هنريك دالسجارد الفارق في اللحظات الأخيرة، لكن لم يتوفر الوقت الكافي لإدراك التعادل لفريق برنتفورد، الذي كان يبحث عن الظهور في الدوري الممتاز لأول مرة منذ 1947.

وقال برايان مع احتفال زملائه بالعودة السريعة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو إنجاز سيمنح النادي حوالي 135 مليون جنيه إسترليني (176.34 مليون دولار) على مدار ثلاث سنوات "أنا لست البطل".

وأضاف "كل لاعب من هؤلاء اللاعبين وكل أفراد الجهاز الفني والمشجعين كانوا معنا خلال الموسم بأكمله. هذا أمر لا يصدق حقا".

وجاءت نهاية الموسم محبطة لفريق برنتفورد، صاحب أقوى هجوم قبل انطلاق الملحق برصيد 80 هدفا، والذي خسر في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية مع برانسلي المتواضع الذي ضمن البقاء بشق الأنفس.

وشعر الدنمركي توماس فرانك، مدرب برنتفورد، بإحباط كبير لكنه حاول وضع الأمور في نصابها بشكل عام.

وقال فرانك "بكل تأكيد من الصعب خسارة مثل هذه المباراة النهائية في مباراة متكافئة. لكن نحن تحولنا من فريق منتصف جدول إلى فريق كان ثالث أفضل الفرق في جدول الترتيب".

وأضاف "كنا على بُعد ضئيل جدا عن الدوري الممتاز وهو ما يعد إنجازا كبيرا بالنسبة لنا".

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