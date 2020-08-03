جنوة ينجو مجدداً وليتشي يهبط لدوري الدرجة الثانية الإيطالي

المصدر: رويترز

نجا جنوة، أقدم أندية المحترفين في إيطاليا، من الهبوط من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في الجولة الأخيرة للعام الثاني على التوالي بفوزه 3-صفر على فيرونا، بينما أصبح ليتشي ثالث وآخر الهابطين أمس الأحد.

وخسر ليتشي، الذي صعد الموسم الماضي، على أرضه بنتيجة 4-3 أمام بارما وهبط للمرة التاسعة منذ صعوده لأول مرة في موسم 1985-1986.

وأنهى جنوة الدوري في المركز 17 وله 39 نقطة وبفارق أربع نقاط عن ليتشي، الذي لحق بفريقي سبال وبريشيا إلى الدرجة الثانية.

وسجل أنطونيو سانابريا هدفين في الشوط الأول لجنوة وأضاف كريستيان روميرو الهدف الثالث قبل طرده في الشوط الثاني.

وتعرض فرانشيسكو كاساتا لاعب جنوة وسفيان أمرابط لاعب فيرونا للطرد في الدقيقة الأخيرة.

وفي مباراة أخرى، سجل فابيو لوتشيوني لاعب ليتشي بطريق الخطأ في مرماه، وأضاف جيانلوكا كابراري الهدف الثاني لبارما.

لكن أنطونيو باراك قلص الفارق ثم أدرك بياجياو متشاريلو التعادل لفريق ليتشي قبل الاستراحة مباشرة.

واستعاد بارما التقدم بفارق هدفين عن طريق أندرياس كورنيليوس وروبرتو إنجليسي قبل أن يقلص جيانلوكا لابادولا الفارق لفريق ليتشي.

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