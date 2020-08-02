يوفنتوس البطل يخسر لأول مرة على أرضه في الدوري منذ أكثر من عامين

المصدر: رويترز

مني يوفنتوس البطل بخسارته الأولى على أرضه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم منذ أكثر من عامين حيث اختتم الموسم بالخسارة 3-1 أمام روما السبت.

وكان يوفنتوس خسر لآخر مرة على أرضه في الدوري أمام نابولي في أبريل 2018 لكنه خسر بذلك في آخر مباراتين بعد حسم لقب الدوري منذ أسبوع واحد لينهي المسابقة برصيد 83 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وأراح يوفنتوس، الذي يستضيف أولمبيك ليون في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا يوم الجمعة المقبل، عددا من لاعبيه الأساسيين أبرزهم كريستيانو رونالدو لكنه تقدم بهدف بواسطة جونزالو إيجواين في الدقيقة الخامسة.

وأدرك نيكولا كالينيتش التعادل لروما ثم أضاف دييجو بيروتي الهدف الثاني من ركلة جزاء قبل الاستراحة، قبل أن يسجل بيروتي الهدف الثالث أيضا بعد مجهود كبير من نيكولو زانيولو.

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