سان جيرمان يحرز كأس الرابطة الفرنسية ويُكمل "الثلاثية"

المصدر: د ب أ

توج باريس سان جيرمان بلقب كأس الرابطة الفرنسية بفوزه على ليون 6 / 5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي مساء أمس الجمعة في المباراة النهائية للبطولة.

وأضاف سان جيرمان اللقب إلى لقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي على ملعب "استاد دو فرانس" بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح سان جيرمان.

وتوج سان جيرمان بلقبه التاسع في تاريخ مشاركاته بالبطولة، كما أنه السادس له في البطولة في آخر سبعة مواسم.

وفي ركلات الترجيح، سجل لفريق ليون كل من يواكيم أندرسون وكارل توكو إيكامبي وماكسينس كاكيريت وتياجو مينديز وحسام عوار، وأضاع برتراند تراوري (الركلة السادسة التي تصدى لها الحارس)، وسجل لفريق سان جيرمان كل من آنخل دي ماريا ومارك فيراتي ولياندرو باريديس وأندير هيريرا ونيمار وبابلو سارابيا.

وهذه هي المرة السادسة في تاريخ البطولة التي يحسم فيها اللقب عن طريق ركلات الترجيح في النهائي.

وشهدت الدقيقة 119 من المباراة طرد رافاييل مدافع ليون لإعاقته الأرجنتيني آنخل دي ماريا قبل دخوله منطقة الجزاء.

وبهذا، استكمل سان جيرمان الثلاثية المحلية هذا الموسم، حيث سبق للفريق التتويج بلقب الدوري الفرنسي رغم عدم استكمال المسابقة هذا الموسم بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد. كما أحرز الفريق لقب كأس فرنسا بالفوز على سانت اتيان 1 / صفر في النهائي يوم الجمعة قبل الماضي.

وقدمت المباراتان النهائيتان فرصة جيدة إلى سان جيرمان للاستعداد قبل خوض المواجهة مع أتالانتا الإيطالي في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تستأنف نشاطها بعد أيام، وذلك بعد فترة توقف طويلة منذ مارس الماضي بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وهذه هي المرة الرابعة التي يحرز فيها سان جيرمان الثلاثية المحلية في آخر ستة مواسم، حيث حقق ذلك أيضا في مواسم 2014 / 2015 و2015 / 2016 و2017 / 2018.

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