وفاة قائد المنتخب الكاميروني في مونديال 1990

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم أمس الجمعة عن وفاة المدافع الدولي السابق ستيفن تاتاو عن عمر 57 عاما، وذلك بعد فترة مرض قصيرة.

وكان تاتاو قائدا للمنتخب الكاميروني الأسطوري، الذي بلغ دور الثمانية في بطولة كأس العالم 1990 بإيطاليا.

وقاد تاتاو الفريق، الذي ضم بين صفوفه النجم الشهير روجيه ميلا، إلى تقديم عروض مميزة في مونديال 1990 قبل أن يخسر أمام المنتخب الإنجليزي 2 / 3 في دور الثمانية بعد التمديد لوقت إضافي.

وخلال نفس البطولة، باغت المنتخب الكاميروني نظيره الأرجنتيني الذي خاض البطولة للدفاع عن اللقب الذي أحرزه في 1986 وتغلب عليه 1 / صفر في المباراة الافتتاحية للبطولة.

وشارك تاتاو في جميع المباريات الخمس، التي خاضها المنتخب الكاميروني في هذه النسخة من المونديال، كما قاد الفريق في نهائيات مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق تاتاو أفضل إنجازاته من خلال كأس الأمم الأفريقية 1988، حيث قاد الفريق للفوز باللقب.

وحتى وفاته أمس، كان تاتاو مديرا فنيا للاتحاد الكاميروني للعبة.

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