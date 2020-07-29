الإنتر يستعيد وصافة الكالتشيو بفوز على نابولي

المصدر: د ب أ

استعاد إنتر ميلان وصافة الدوري الإيطالي لكرة عقب فوزه على ضيفه نابولي 2 /صفر خلال المباراة، التي جمعتهما أمس الثلاثاء في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أتالانتا على بارما 2 / 1.

وتقدم إنتر ميلان بهدف سجله دانيلو دي أمبروزيو في الدقيقة 11، وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 74.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد نابولي عند 59 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، قلب فريق أتالانتا تأخره بهدف أمام مضيفه بارما إلى فوز 2 / 1.

وتقدم بارما بهدف سجله ديان كولوسيفسكي في الدقيقة 43 وتعادل روسلان مالينوفسكي لأتالانتا في الدقيقة 70 قبل أن يسجل أليخاندرو جوميز هدف الفوز لأتالانتا في الدقيقة 84.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 78 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة خلف إنتر ميلان، فيما توقف رصيد بارما عند 46 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي والسادسة والثلاثين في تاريخه يوم الأحد الماضي، فيما تأكد هبوط سبال وبريشيا لدوري الدرجة الثانية.

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