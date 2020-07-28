فوز يورغن كلوب بجائزة "فيرجسون" لأفضل مدرب بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

أعلنت رابطة مدربي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين، فوز الألماني يورغن كلوب؛ المدير الفني لليفربول، بلقب مدرب العام بعد أن حصد مع فريقه لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 30 عاما.

ونال كلوب (53 عاما) الجائزة، التي تحمل اسم سير أليكس فيرجسون، المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، وذلك بعد قيادته لليفربول لإحراز لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل سبع جولات من نهاية الموسم المنقضي.

وقال كلوب لدى تسلمه الجائزة: "سعيد للغاية لاختياري من قبل رابطة مدربي الدوري الإنجليزي للحصول على الجائزة الرائعة، التي تحمل اسم سير أليكس فيرجسون، الرجل الذي أقدره كثيرا".

وأضاف: "إنه شعور استثنائي الفوز بالجائزة لأنه يتم التصويت عليها من قبل زملائي المدربين".

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