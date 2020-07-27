رونالدو يسهم في فوز يوفنتوس على سامبدوريا والتتويج بلقب الكالشيو للمرة الـ 9 توالياً

المصدر: د ب أ

توج فريق يوفنتوس رسميا بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة التاسعة على التوالي والسادسة والثلاثين في تاريخه، عقب فوزه على سامبدوريا 2 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من الدوري.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 67.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب بفارق سبع نقاط أمام إنتر ميلان الوصيف قبل نهاية الدوري بجولتين، فيما توقف رصيد سامبدوريا عند 41 نقطة في المركز الخامس عشر.

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