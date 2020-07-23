يوفنتوس يضطر لتأجيل حسم اللقب بعد خسارة صادمة من أودينيزي

المصدر: رويترز

سيضطر يوفنتوس للانتظار حتى حسم لقبه التاسع على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم عقب خسارة صادمة 2-1 من أودينيزي صاحب الترتيب المتواضع بعد أن سجل سيكو فوفانا هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع اليوم الخميس.

وكان يوفنتوس بحاجة للفوز لضمان اللقب قبل ثلاث جولات على النهاية وتقدم عبر تسديدة من مسافة بعيدة للمدافع ماتيس دي ليخت قبل ثلاث دقائق على نهاية الشوط الأول.

وتعادل إيليا نستروفسكي من ضربة رأس رائعة بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني ثم صدم فوفانا الفريق القادم من تورينو بمجهود فردي مذهل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ويبقى يوفنتوس في الصدارة برصيد 80 نقطة ويليه أتلانتا برصيد 74 نقطة وإنتر ميلان ولديه 73 نقطة مع تبقي ثلاث مباريات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز