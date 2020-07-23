نيغريدو ينضم إلى صفوف قادش الإسباني

المصدر: د ب أ

أعلن نادي قادش الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، التعاقد مع المهاجم المخضرم ألفارو نيغريدو، ليشكل أول صفقات النادي استعدادا للموسم الجديد.

وانضم نيغريدو /34 عاما/ إلى صفوف قادش بعقد يستمر لموسم واحد مع إمكانية تمديده لموسم آخر، حسب ما أوضحه النادي في بيان.

وتوج نيغريدو، الذي لعب اخيراً لفريق النصر الإماراتي، مع المنتخب الإسباني بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2012)، كما سبق له اللعب لفرق من بينها أشبيلية ومانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعود فريق قادش إلى دوري الدرجة الأولى للمرة الأولى خلال 14 عاماً، بعد أن أحرز المركز الثاني في دوري الدرجة الثانية خلف هويسكا.



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