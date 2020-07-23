وست بروميتش يعود إلى البرمييرليغ

المصدر: رويترز

عاد وست بروميتش ألبيون للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب لمدة عامين لينضم إلى ليدز يونايتد في دوري الأضواء الموسم المقبل بعد تعادله 2-2 مع ضيفه كوينز بارك رينجرز أمس الأربعاء.

وكانت النقطة التي نالها فريق المدرب سلافن بيليتش كافية لضمان حصول وست بروميتش على المركز الثاني بعد أن فرط غريمه برنتفورد في فرصته بالخسارة 2-1 أمام ضيفه المتواضع بارنسلي.

وكان انتصار برنتفورد سيرسله لدوري الأضواء لأول مرة منذ 1947.

وسيخوض برنتفورد ملحق الترقي مع فولهام وكارديف سيتي، لكن نوتنتهام فورست سيغيب بفارق الأهداف بعد أن حجز سوانزي سيتي آخر بطاقة بطريقة مثيرة.

وكان فورست يشق طريقه جيدا لملحق الترقي لكنه تجرع هزيمة قاسية 4-1 على ملعبه أمام ستوك سيتي بينما فاز سوانزي سيتي 4-1 على مستضيفه ريدينج ليقصي فورست بفارق هدف وحيد.

وفي قاع ترتيب الدرجة الثانية هبط هال سيتي وتشارلتون مع ويجان أثليتيك.

وعوقب ويجان بخصم 12 نقطة من رصيده بسبب وضعه تحت الحراسة رغم انه يمكنه الطعن على القرار.

وبفوز بارنسلي على برنتفورد ضمن النادي المنتمي ليوركشاير البقاء.

وفاز ليدز يونايتد بلقب الدرجة الثانية ليعود للدوري الممتاز بعد غياب 16 عاما.

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