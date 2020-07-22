أتالانتا يتقدم لوصافة الكالتشيو وميلان يواصل صحوته

المصدر: د ب أ

تقدم فريق أتالانتا إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتا بفوزه على ضيفه بولونيا 1 /صفر أمس الثلاثاء في المرحلة الخامسة والثلاثين التي شهدت فوز ميلان على ملعب مضيفه ساسولو 2 /1.

ويدين أتالانتا بالفضل في هذا الفوز للمهاجم الكولومبي لويس مورييل، الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 62.

ورفع الفوز رصيد أتالانتا إلى 74 نقطة في المركز الثاني بفارق ست نقاط خلف يوفنتوس المتصدر وبفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المركز الثالث، الذي يلتقي فيورنتينا اليوم الأربعاء، أما بولونيا فتوقف رصيده عند 43 نقطة في المركز العاشر.

وعلى ملعب مابي، واصل ميلان مسيرته المذهلة في الدوري المحلي وحسم الفوز على ملعب ساسولو بهدفين في الشوط الأول.

وتقمص المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش دور البطولة بتسجيله هدفي الفوز لميلان.

وتقدم إبراهيموفيتش بهدف لميلان في الدقيقة 19 بضربة رأس مستغلا تمريرة هاكان تشان أوغلو.

وقبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول احتسب الحكم ضربة جزاء لساسولو بسبب لمسة يد ضد تشان أوغلو، حيث استعان الحكم بتقنية "فار" قبل احتساب المخالفة التي ترجمها فرانشيسكو كابوتو لهدف التعادل للفريق المضيف.

لكن في الوقت بدل الضائع للشوط الأول سجل إبراهيموفيتش الهدف الثاني له ولميلان عبر تمريرة حاسمة جديدة من تشان أوغلو.

وقبيل نهاية الشوط الأول مباشرة تعرض ساسولو لصدمة قوية بعد طرد مدافعه المغربي مهدي بوربيعة لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع ميلان رصيده إلى 59 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد ساسولو عند 48 نقطة في المركز الثامن.

ومنذ استئناف الدوري الإيطالي الشهر الماضي سجل ميلان سبعة انتصارات مقابل تعادلين دون تلقي أية هزيمة.

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