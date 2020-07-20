أتليتيكو "ثالث" الليغا وتأهل سوسيداد وغرناطة للدوري الأوروبي

المصدر: رويترز

أحرز البديل عدنان يانوزاي هدفا متأخرا ليمنح ريال سوسيداد التعادل 1-1 مع مستضيفه أتليتيكو مدريد في ختام دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأحد ويضمن المركز السادس والتأهل للدوري الأوروبي.

ورفع التعادل رصيد أتليتيكو إلى 70 نقطة متأخرا بفارق 17 نقطة عن ريال مدريد البطل و12 نقطة عن برشلونة الوصيف.

وتأهل الثلاثي إلى دوري أبطال أوروبا بجانب أشبيلية صاحب المركز الرابع الذي انتصر 1-صفر على بلنسية.

وسحق غرناطة ضيفه أتليتيك بيلباو 4-صفر ليضمن المركز السابع ومقعدا في الدور الثاني لتصفيات الدوري الأوروبي.

وكان من المفترض أن تذهب بطاقة التأهل الثالثة للدوري الأوروبي للفائز بكأس ملك إسبانيا، لكن صاحب المركز السابع حصل عليها بعدما طلب ريال سوسيداد وأتليتيك بيلباو، طرفا النهائي، تأجيل المواجهة حتى الموسم المقبل ليصبح بوسع الجماهير الحضور.

وتقام كل المباريات في الوقت الحالي بدون مشجعين بسبب جائحة كوفيد-19.

وكادت أحلام سوسيداد في الدوري الأوروبي تتبخر رغم احتياجه لنقطة واحدة عندما هيأ ألفارو موراتا الكرة بكعب القدم إلى كوكي ليهز الشباك عند مرور نصف ساعة.

لكن قبل ثلاث دقائق من النهاية أدرك يانوزاي التعادل بركلة حرة ليتأهل سوسيداد إلى الدوري الأوروبي.

وقال إيمانول ألجواسيل مدرب سوسيداد "بين الشوطين قلت للاعبين إننا سنفعلها وفي الدقيقة 80، وسجلنا في الدقيقة 86. الفريق لم يتوقف عن الإيمان بذلك. أعتقد أنه باحتلال المركز السادس تحقق العدل".

وأضاف "أشعر بفخر كبير بتدريب مثل هذا النادي الرائع والتأهل إلى أوروبا وبسبب الطريقة التي فعلنا بها ذلك".

ومنح روبرتو سولدادو التقدم لغرناطة في الدقيقة 29 قبل أن يضيف كل من أنطونيو بويرتاس وكارلوس فرنانديز وأنخيل مونتورو ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليرفع الفريق رصيده إلى 56 نقطة.

وسبق أن ضمن فياريال المركز الخامس والتأهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي فيما سقط خيتافي 1-صفر أمام ليفانتي ليفشل في التأهل للبطولة إذ احتل المركز الثامن برصيد 54 نقطة.

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