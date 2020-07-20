رقم قياسي.. ميسي هدافاً لـ "الليغا" للمرة الـ 7

المصدر: رويترز

نال ليونيل ميسي لقب هداف دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة السابعة، وهو رقم قياسي، بعدما سجل هدفين في فوز برشلونة الساحق 5-صفر على مستضيفه ألافيس في الجولة الأخيرة أمس الأحد.

وأنهى برشلونة الموسم في المركز الثاني برصيد 82 نقطة بفارق خمس نقاط خلف ريال مدريد البطل، الذي تعادل 2-2 مع ليجانيس أمس الأحد. ويحتل ألافيس المركز 16 ولديه 39 نقطة.

ومنح المهاجم الشاب أنسو فاتي التقدم لبرشلونة في الشوط الأول بعد أن سدد الفريق الزائر ثلاث مرات في إطار المرمى، وعزز ميسي وشريكه في خط الهجوم لويس سواريز تفوق برشلونة قبل الاستراحة.

وأحرز المدافع نلسون سيميدو هدفا رابعا في بداية الشوط الثاني قبل أن يهز ميسي الشباك مرة أخرى مسجلا هدفه 25 في الدوري هذا الموسم وبفارق أربعة أهداف عن منافسه كريم بن زيمة مهاجم ريال مدريد.

وحطم ميسي، الذي نال لقب الهداف للموسم الرابع على التوالي، رقم الراحل تيلمو زارا الذي حصل على اللقب ست مرات، لكن النجم الأرجنتيني قال إنه كان يود حصد لقب الدوري الإسباني.

وقال ميسي "الجوائز الفردية شيء ثانوي. الفوز بجائزة الهداف سبع مرات إنجاز مهم لكني كنت أحب أن تأتي مع لقب الدوري".

وتصدر قائد برشلونة العناوين يوم الخميس الماضي بعد مقابلة غاضبة أجراها بعد خسارة برشلونة 2-1 أمام أوساسونا، وصف خلالها فريقه بأنه ضعيف ومتذبذب المستوى، كما بدا أن ينتقد الطريقة التي يدار بها النادي.

لكنه كان في حالة أفضل بعد أداء قوي أمام ألافيس، قائلا إن الفريق يشعر بمزيد من الثقة قبل استضافة نابولي في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وعقب التعادل 1-1 خارج الأرض.

وأضاف ميسي "اليوم شاهدنا شيئا مختلفا، كانت مباراة صعبة بسبب الموقف الذي نمر به بالإضافة لإقامتها عصرا في هذا الطقس الحار لكن رد الفعل الفريق كان مختلفا وأظهرنا التزاما كبيرا".

"نظرنا إلى أنفسنا من الداخل وهذا شيء كنا بحاجة إليه. لم نقدم موسما جيدا على صعيد الأداء أو النتائج لكن اليوم قطعنا خطوة للأمام. إنها خطوة مهمة نحو ما هو قادم".

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