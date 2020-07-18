جورجي جيسوس يقرر ترك فلامنغو والعودة لتدريب بنفيكا البرتغالي

المصدر: د ب أ

أكد المدرب جورجي جيسوس رحيله عن تدريب فريق فلامنغو البرازيلي لكرة القدم والعودة لتدريب فريقه السابق بنفيكا البرتغالي.

وبعد موجة من الجدل في وسائل الإعلام البرازيلية بشأن عودة جيسوس لناديه السابق، أكد المدرب البرتغالي أنه سيترك فلامنغو بالفعل بعد 13 شهرا من العمل مع الفريق ليعود إلى بلاده البرتغال.

وأكد بنفيكا في بيان على موقعه بالانترنت أنه اتفق مع جيسوس "65 عاما" على التعاقد.

وكان جيسوس، الذي قاد فلامنغو للفوز بلقب الدوري البرازيلي ولقب كأس ليبرتادوريس في الموسم الماضي مدد تعاقده مع النادي حتى يونيو 2021 .

ولكن عرض بنفيكا كان مغريا من ناحية التوقيت حيث جاء وسط أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد في البرازيل والتي جعلت المسافة بينه وبيت عائلته بعيدة للغاية، حسبما أشارت شبكة "جلوبوسبورتي" البرازيلية.

وأشارت وسائل الإعلام البرازيلية إلى أن عقد جيسوس مع بنفيكا يمتد لثلاثة أعوام وأنه سيتقاضى ثلاثة ملايين يورو (4ر3 ملايين دولار) في الموسم الواحد.

وسبق لجيسوس تدريب بنفيكا بين عامي 2009 و2015 وفاز معه بلقب الدوري البرتغالي ثلاث مرات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز