كروس يحتفل بلقب الدوري الإسباني بتناول الهمبرجر والبطاطس المقلية

المصدر: د ب أ

كشف الألماني توني كروس نجم خط وسط فريق ريال مدريد الإسباني عن طريقة احتفاله بعد الفوز مع الفريق بلقب الدوري الإسباني حيث نشر صورة له وهو يتناول شطائر الهمبرجر مع البطاطس المقلية ووصفه بأنها "عشاء الأبطال".

وتوج الريال بلقب الدوري الإسباني بالتغلب على فياريال 2 / 1 مساء أمس الخميس في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وكان كروس انتقل للريال في 2014 وأحرز معه لقب الدوري الإسباني في 2017 ثم في الموسم الحالي كما فاز مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.



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