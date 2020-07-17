برشلونة بعد كورونا.. من سيىء إلى أسوأ

المصدر: رويترز

انتهت فترة برشلونة كبطل لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بشكل مخجل بعد هزيمته المفاجئة على أرضه 2-1 أمام عشرة لاعبين من أوساسونا أمس الخميس بعدما سجل روبرتو توريس هدفا في الوقت بدل الضائع بينما انتصر غريمه ريال مدريد 2-1 على ضيفه فياريال ليحسم اللقب لصالحه.

ويعاني برشلونة منذ استئناف الدوري في منتصف يونيو، عقب توقف طويل بسبب جائحة كوفيد-19، وتجمد رصيده عند 79 نقطة متأخرا بسبع نقاط عن ريال مدريد المتصدر قبل إقامة الجولة الأخيرة وفجرت الهزيمة غضب ليونيل ميسي.

وأبلغ اللاعب الأرجنتيني التلفزيون الإسباني "لم نتوقع أن ننهي بهذا الشكل لكن ما حدث يلخص عامنا. نحن فريق ضعيف يمكن الفوز عليه بالحماس والرغبة. "فقدنا العديد من النقاط وهو أمر لا يجب أن يحدث. أداؤنا لم يكن ثابتا".

وأضاف "نحن بحاجة إلى انتقاد أنفسنا والبدء باللاعبين لكن أيضا كل المسؤولين في النادي. نحن برشلونة ويجب علينا الفوز بكل مباراة".

وتقدم أوساسونا بهدف عن طريق خوسيه أرنايز في الدقيقة 16.

وسدد ميسي ركلة حرة في العارضة في الدقيقة 22 في واحدة من الفرص النادرة لبرشلونة.

وبدا أن مارتن برايثويت أدرك التعادل لبرشلونة في بداية الشوط الثاني لكن ميسي كان في موقف تسلل.

وأدرك ليونيل ميسي التعادل من ركلة حرة في الدقيقة 62.

وتحسن أداء برشلونة في الشوط الثاني وشعر أنه يستطيع تحقيق الفوز بعد طرد إنريك جاليخو في الدقيقة 77 بعد ست دقائق من مشاركته كبديل.

لكن أوساسونا هو من حسم المباراة لصالحه عندما حول توريس تمريرة إنريك بارخا العرضية في المرمى.

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