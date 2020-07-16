9 إصابات جديدة بكورونا في نادي سوتشي الروسي

المصدر: رويترز

قالت رابطة الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إن فريق سوتشي لن يخوض مباراته المقبلة بالمسابقة بعد إصابة 9 من أفراده بفيروس كورونا.

ولم توضح الرابطة إن كانت الحالات الإيجابية بين اللاعبين أو طاقم الفريق.

ويحتل سوتشي المركز 12 بين 16 فريقا بالدوري وكان من المفترض أن يواجه تامبوف صاحب المركز 14 اليوم الخميس.

واستأنف الدوري الروسي نشاطه الشهر الماضي بعد التوقف بمنتصف مارس بسبب الفيروس، وألغيت بعض المباريات لظهور حالات إصابة في فرق محددة.

وسجلت روسيا 752797 حالة إصابة بالفيروس وهو رابع أعلى رقم في العالم.

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