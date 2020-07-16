الاتحاد الأسترالي يقرر تعليق استخدام تقنية حكم "الفيديو"

المصدر: رويترز

قال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم الخميس إن رابطة الدوري قررت تعليق استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد عند استئناف مباريات الموسم الجمعة بعد توقفها لـ4 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقال جريج أورورك مسؤول مسابقات الدوري في الاتحاد الأسترالي إنه سيسمح للفرق بإجراء 5 تبديلات خلال المباراة تنفيذا لتعليمات الاتحاد الدولي "الفيفا" والمجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن قوانين اللعبة.

وقال أورورك في بيان: "اتخذ قرار تعليق استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد بناء على عدة عوامل.. هدفنا دوما كان تعزيز الدقة في اتخاذ القرارات والعمل.. إلى جانب تعزيز دور الجمهور عن طريق بث الاتصالات الصوتية للحكام".

وتابع: "وسنستمر في السعي من أجل العمل على ذلك لأن التجربة (بث اتصالات الحكام) لا تزال في مرحلة التطوير على مستوى الكرة العالمية.. وسنعود إلى استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في المراحل النهائية الحاسمة للدوري في موسم 2020 في وقت لاحق".

وأشار أورورك إلى وجود تغييرات خلال المباريات من أجل احتواء العدوى مثل منع المصافحة بين الفريقين والمسؤولين في بداية كل مباراة وعدم إجراء قرعة البداية باستخدام عملة معدنية.

كما أشار المسؤول الأسترالي إلى أن قرعة العملة المعدنية ستتم قبل ساعة من موعد انطلاق المباراة وإن لاعبي الفريقين والمسؤولين سيدخلون الملعب من أنفاق مختلفة أو خلال فترات زمنية متباعدة.

وسيختتم الدور التمهيدي للدوري الأسترالي يوم 19 أغسطس، بينما يبدأ الدور قبل النهائي بعد ذلك بثلاثة أيام ويقام النهائي في 30 أغسطس.

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