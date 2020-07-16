يوفنتوس المتوتر يتعادل 3-3 مع ساسولو

المصدر: رويترز

انتهت مسيرة كريستيانو رونالدو في التسجيل في ست مباريات متتالية بعد أن اكتفى يوفنتوس المتوتر بالتعادل 3-3 مع مستضيفه ساسولو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمس الأربعاء، مما كلفه فرصة توسيع الفارق إلى تسع نقاط في الصدارة.

وبعد حصوله على نقطتين فقط من آخر ثلاث مباريات، يملك يوفنتوس 77 نقطة متقدما بسبع نقاط على أتلانتا، الذي سحق بريشيا 6-2 أمس الثلاثاء، قبل خمس جولات على نهاية الموسم.

وافتتح المدافع دانيلو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة السادسة عندما تلقى تمريرة من ركلة ركنية وسددها بقوة في المرمى.

وبعد ذلك بست دقائق ضاعف جونزالو إيجواين الفارق بعد تمريرة رائعة من ميراليم بيانيتش لكن فيليب ديوريتشيتش قلص الفارق في الدقيقة 29 ليبدأ انتفاضة رائعة من أصحاب الأرض.

وتقدم ساسولو 3-2 في بداية الشوط الثاني بعد هدفين من دومنيكو بيراردي وفرانشيسكو كابوتو.

لكن أليكس ساندرو أدرك التعادل للفريق الضيف عندما حول كرة من ركلة ركنية بضربة رأس قوية في الشباك في الدقيقة 64.

وكثف يوفنتوس، الساعي لتحقيق لقبه التاسع على التوالي في الدوري، ضغطه بحثا عن الفوز.

وأنقذ فويتشيخ شتينسني حارس يوفنتوس فريقه من هدف رابع بعد تسديدة مهدي بوربيعة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس "عانينا للحفاظ على قوتنا البدنية والذهنية. من الصعب فهم لماذا نكون رائعين في لحظات وسيئين في أخرى".

وأضاف "من الصعب فهم ذلك حتى بالنظر إلى حقيقة أننا نواجه منافسين في حالات مذهلة. نشعر بتفاوت الأداء خلال المباراة".

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