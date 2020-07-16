أرسنال يهزم ليفربول وينهي آماله في تسجيل رقم قياسي من النقاط

المصدر: رويترز

استغل أرسنال أخطاء فادحة من لاعبي ليفربول فيرجيل فان دايك وأليسون ليتغلب 2-1 على بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في أستاد الإمارات أمس الأربعاء، وينهي آماله في تحقيق رقم قياسي من النقاط في المسابقة.

وتجمد رصيد ليفربول عند 93 نقطة ويمكنه الآن الوصول للنقطة 99 فقط؛ أي متأخرا بفارق نقطة عن الرقم القياسي لمانشستر سيتي.

وهذا أول انتصار لأرسنال على ليفربول منذ أبريل 2015 ليحتل الفريق اللندني المركز التاسع برصيد 53 نقطة.

وضغط الضيوف من البداية وافتتحوا التسجيل في الدقيقة 20 عبر ساديو ماني من مدى قريب ليحرز هدفه 17 في الدوري هذا الموسم.

وحصل أصحاب الأرض على تمريرة مجانية بعد 12 دقيقة عندما أخطأ فان دايك وأعاد الكرة للخلف لتصل مباشرة إلى مهاجم أرسنال ألكسندر لاكازيت.

وراوغ المهاجم الفرنسي بهدوء المدافع فابينيو والحارس أليسون قبل أن يضع الكرة في الشباك الخالية.

وكان الخطأ الفادح الثاني من دفاع ليفربول قبل نهاية الشوط الأول ليمنح التقدم لأرسنال عندما حاول الحارس أليسون أن يرسل الكرة إلى زميله روبرتسون لكن لاكازيت ركض نحوها أسرع ومرر إلى ريس نيلسون (20 عاما) الذي سدد في الزاوية اليسرى من المرمى من مدى قريب.

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