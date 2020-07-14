وصافة إنتر على أنقاض لاتسيو

المصدر: د ب أ

قال الأورغوياني دييغو غودين مدافع إنتر ميلان، إن الفوز الذي حقق فريقه على تورينو 3 / 1، الاثنين، ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، كان مهماً، بعد حصول الفريق على نقطة واحدة في آخر مباراتين في المسابقة، مشيراً إلى أن فريقه حقق الفوز، رغم تلقيه هدفاً في شباكه، وصفه المدافع بالغريب.

وأضاف غودين في تصريحات عقب المباراة: «لدينا فرصة للبقاء في المركز الثاني، ونحن الآن نرغب في التفكير بالمباراة المقبلة (أمام سبال متذيل الترتيب الأربعاء)، دون النظر إلى أبعد من ذلك. نعلم أنه من الصعب الوصول إلى يوفنتوس (المتصدر)، لأنه يتصدر الترتيب بفارق كبير».

وشهدت المباراة تقدم تورينو عن طريق أندريا بيلوتي في الدقيقة 17، لكن الإنجليزي المخضرم اشلي يانج أدرك التعادل لإنتر ميلان، بعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأضاف المدافع الأوروغوياني المخضرم دييغو غودين الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 51، وتكفل المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 61.

وصافة

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 68 نقطة، في المركز الثاني، بفارق الأهداف فقط عن لاتسيو صاحب المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن أتالانتا الرابع، في الوقت الذي ينفرد فيه يوفنتوس بالصدارة برصيد 76 نقطة.

وتوقف رصيد تورينو عند 34 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق خمس نقاط عن مثلث الهبوط.

واستفاد إنتر ميلان على أكمل وجه، من استمرار النتائج السيئة للاتسيو، وتعادل أتالانتا مع يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب، لكي يصبح ثانياً، بعدما حول تخلفه أمام ضيفه تورينو إلى فوز 3-1، لا سيما بعد تعاقد النادي اللومباردي مع المدرب السابق لـ «السيدة العجوز» أنتونيو كونتي، وتراجعت نتائج إنتر، ما جعله يصب اهتمامه على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان هذا الهدف مضموناً إلى حد كبير قبل مباراة الاثنين، رغم اكتفاء «نيراتسوري» بفوزين مقابل تعادلين وهزيمتين، منذ العودة من التوقف الذي فرضه فيروس «كورونا» المستجد، كونه كان يحتل المركز الرابع، بفارق 11 نقطة عن روما الخامس.

ونجح إنتر، الاثنين، في أن يصبح ثانياً بفارق المواجهتين المباشرتين عن لاتسيو، الذي واصل نتائجه السيئة منذ العودة، بخسارته السبت أمام ساسوولو 1-2، متقدماً مجدداً على أتالانتا، الذي أزاحه في المرحلة السابقة عن المركز الثالث.

تعاقد

دخل النيجيري فيكتور أوسيمهين مهاجم ليل الفرنسي، في مفاوضات حصرية مع نادي نابولي الإيطالي، للانتقال إلى صفوفه مقابل 81 مليون يورو، بحسب ما ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، الثلاثاء.

فبعد التخلي عن العاجي نيكولا بيبيه إلى أرسنال الإنجليزي الموسم الماضي، بثمانين مليون يورو، يستعد الفريق الشمالي، لبيع عقد صاحب 13 هدفاً هذا الموسم في الدوري الفرنسي، الذي توقف عند المرحلة الثامنة والعشرين، بسبب فيروس «كورونا» المستجد.

انتقال

ونقلت الصحيفة عن المحيط العائلي للاعب البالغ 21 عاماً، أنه سافر مع رئيس النادي جيرار لوبيز إلى جزيرة سردينيا، للقاء المدير الرياضي في نابولي، كريستيانو جونتولي، لبدء مفاوضات صلبة، تابعها على الهاتف رئيس نابولي، أوريليو دي لاورنتيس.

وأضافت أن اللاعب طلب الجمعة من ناديه، عدم مواصلة المفاوضات مع أندية أخرى، ثم أعرب عن نيته الانتقال إلى نابولي، بدلاً من اختيار مواطنه إنتر أو ليفربول بطل إنجلترا.

ويحتل نابولي المركز السادس راهناً في الدوري الإيطالي، بفارق نقطتين عن روما الخامس، ويأمل في تحقيق مفاجأة، بإخراج برشلونة الإسباني من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تعادل معه على أرضه 1-1 ذهاباً.

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