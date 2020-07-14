هزم غرناطة.. قطار الريال يسير بسرعة قصوى نحو اللقب

المصدر: د ب أ

بات ريال مدريد على بعد خطوة واحدة من انتزاع لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه غرناطة 2 / 1 مساء أمس الاثنين في ختام منافسات المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز ريال سوسييداد على مضيفه فياريال 2 / 1 وتعادل ديبورتيفو ألافيس مع خيتافي سلبيا.

وافتتح فيرلاند ميندي التسجيل لريال مدريد في الدقيقة العاشرة ثم أضاف النجم كريم بن زيمة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني، رد غرناطة بهدف وحيد سجله داروين ماتشيز في الدقيقة 50.

وفرض ريال مدريد تفوقه بشكل كبير خلال الشوط الأول، حيث أحكم قبضته على مجريات اللعب خلاله وأنهاه متقدما بهدفين مع إهدار عدد من الفرص التهديفية.

واختلف الحال كثيرا خلال الشوط الثاني، حيث ظهر غرناطة بملامح مختلفة ونجح في هز الشباك مبكرا ثم قدم العديد من المحاولات الهجومية الخطرة، التي كانت كفيلة بقلب موازين المباراة لصالحه، كما صنع ريال مدريد عددا من الفرص لكنه أخفق في هز الشباك مجددا لينهي المباراة فائزا 2 / 1.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 83 نقطة متفوقا بفارق أربع نقاط أمام برشلونة صاحب المركز الثاني، وذلك قبل جولتين فقط من نهاية المسابقة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 50 نقطة في المركز التاسع.

ويمكن لريال مدريد حسم التتويج عبر المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة، التي تقام جميع مبارياتها في توقيت واحد مساء الخميس، وتشهد لقاء برشلونة مع أوساسونا وريال مدريد مع فياريال.

وبدأت المباراة بمحاولات من ريال مدريد لفرض أسلوبه لكنه واجه صمودا من جانب غرناطة الذي رفض الاكتفاء بالتأمين الدفاعي في الدقائق الأولى وأظهر طموحا هجوميا.

وجاءت أول محاولة تهديفية في المباراة في الدقيقة الخامسة، وكانت من نصيب ريال مدريد، حيث راوغ إيسكو الدفاع ببراعة وسدد كرة قوية من حدود منطقة الجزاء لكن الحارس روي سيلفا تصدى لها.

وفي الدقيقة العاشرة، افتتح ريال مدريد التسجيل بهدف مذهل سجله فيرلاند ميندي، حيث تلقى عرضية وانطلق ثم توغل ببراعة داخل منطقة الجزاء متحديا الرقابة الدفاعية ثم صوب كرة قوية خادعة سكنت شباك غرناطة معلنة تقدم ريال مدريد 1 / صفر.

وفي الدقيقة 16 عزز ريال مدريد تقدمه بالهدف الثاني، وسجله كريم بن زيمة، حيث تلقى تمريرة من لوكا مودريتش وانطلق متوغلا إلى داخل منطقة الجزاء ثم صوب الكرة بدقة إلى داخل الشباك معلنا تقدم ريال مدريد 2 / صفر.

وبمرور أول 20 دقيقة من المباراة، أحكم ريال مدريد قبضته على مجريات اللعب بشكل هائل بينما بدا غرناطة عاجزا عن إيجاد الحلول للعودة.

وكاد داني كارفاخال يضيف الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 26 إثر هجمة منظمة، لكن الدفاع تصدى لتسديدته من داخل منطقة الجزاء.

واقترب غرناطة من هز الشباك في الدقيقة 36 عندما ارتقى كارلوس فيرنانديز لكرة عالية وسددها برأسه ببراعة لكن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد كان متيقظا وتصدى للكرة.

وواصل ريال مدريد تفوقه الواضح في السيطرة على مجريات اللعب لكن حماسه الهجومي تراجع مقارنة بما كان عليه الحال في الفترات الأولى من المباراة.

وفي الدقيقة 43، مرر مودريتش عرضية إلى بن زيمة الذي هيأ الكرة لنفسه داخل منطقة الجزاء ثم سدد لكن الحارس تصدى للكرة وأخرجها إلى ضربة ركنية لم تستغل، ولم يسفر الوقت المتبقي من الشوط الأول عن جديد لينتهي بتقدم ريال مدريد 2 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى دييجو مارتينيز المدير الفني لفريق غرناطة التبديل الأول في المباراة، حيث أشرك أنتونيو بويرتاس بدلا من فيكتور دياز.

وفي الدقيقة 50، نجح غرناطة في هز شباك ريال مدريد، حيث تلقى داروين ماتشيز طولية خادعة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية مرت بين ساقي كورتوا إلى داخل الشباك، ليقلص تقدم ريال مدريد إلى 2 / 1.

وأشعل الهدف حماس غرناطة لدقائق، حيث انتعشت أمال الفريق في إدراك التعادل وقدم أكثر من محاولة هجومية جادة.

وفي الدقيقة 55، أجرى مدرب غرناطة التبديل الثاني وأشرك أنخل مونتورو بدلا من دميتري فولكييه.

وكاد غرناطة يدرك التعادل في الدقيقة 60، حيث أرسل البديل بويرتاس عرضية خطيرة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها داروين بتسديدة مباشرة، لكن الكرة مرت بجوار القائم، ورد ريال مدريد بمحاولة بعدها بثوان، لكنها انتهت بكرة سددها إيسكو وتصدى لها الحارس روي سيلفا.

وفي الدقيقة64، أجرى زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد تبديلين دفعة واحدة، وأشرك ماركو أسينسيو بدلا من فيدريكو فالفيردي، ورودريجو سيلفا بدلا من إيسكو.

بعدها استعاد ريال مدريد نشاطه الهجومي شيئا ما وقدم أكثر من محاولة تهديفية لكن غرناطة دافع عن شباكه بقوة للحفاظ على فرصه في التعادل، وواصل استعراض طموحه الهجومي.

وفي الدقيقة 75، دفع مدرب غرناطة باللاعب يان بريسي إتيكي بدلا من فيدي فيكو وأنتونيو هيريديا بدلا من يانخيل هيريرا.

وفي الدقيقة 81، كاد غرناطة أن يدرك التعادل عبر كرة من ضربة ركنية حاول جيرمان سانشيز إسكانها في الشباك برأسه، لكن الدفاع المتكتل أمام المرمى أحبط المحاولة.

وأجرى مدرب غرناطة التبديل الخامس في صفوف الفريق في الدقيقة 85، حيث أشرك إسماعيل كويياسي بدلا من داروين.

وبعدها بثوان، أنقذ سيرجيو راموس شباك ريال مدريد من هدف محقق وأطاح بكرة خطيرة قبل أن تتجاوز خط المرمى.

وتمسك غرناطة بأمل التعادل مواصلا محاولاته حتى الثواني الأخيرة، لكن جميعها باءت بالفشل لتنتهي المواجهة بفوز ريال مدريد 2 / 1.

وأمس الاثنين كذلك، عزز فريق ريال سوسييداد أماله في المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل بعدما تغلب على مضيفه فياريال 2 / 1.

ورفع سوسييداد رصيده إلى 54 نقطة ليصعد إلى المركز السابع، بينما تجمد رصيد فياريال عند 57 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم سوسييداد بهدفين سجلهما ويليان خوسي دي سيلفا ودييجو لورينتي في الدقيقتين 61 و75 ثم رد فياريال بهدف وحيد سجله سانتي كازورلا في الدقيقة 85 .

وتعادل ديبورتيفو ألافيس مع خيتافي سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع عشر مقابل 54 نقطة لخيتافي في المركز السادس.

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