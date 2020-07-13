وفاة النجم الدولي الهولندي السابق سوربيير عن عمر يناهز 75 عاما

المصدر: د ب أ

أعلن نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، اليوم الاثنين، وفاة لاعبه الدولي السابق فيم سوربيير عن عمر يناهز 75 عاما.

وكان سوربيير تعرض لسكتة دماغية في حزيران / يونيو الماضي حيث ظل في العناية المركزة في أحد مستشفيات أمستردام، فيما سبق له اللعب مع شالكه في الدوري الألماني (بوندسليجا) عامي 1977 و1978، بعد فترته مع أياكس، قبل أن ينتقل للعب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشاد نادي أياكس بسوربيير من خلال بيان.

وذكر البيان: "كظهير أيمن، كان سوربيير عنصرا هاما في أسلوب الكرة الشاملة في أياكس والمنتخب الهولندي خلال العصر الذهبي في السبعينات".

وشهدت فترة السبعينات الفريق الأكثر نجاحا على الأطلاق في تاريخ أياكس، حيث لعب سوربيير للفريق على مدار 13 عاما مشاركا في أكثر من 500 مباراة".

وتوج سوربيير مع الفريق بلقب بطولةالكأس الأوروبية، والتي تغير مسماها لاحقا إلى دوري الأبطال، ثلاث مرات متتالية أعوام 1971 و1972 و1973، كما توج الفريق في تلك الفترة بلقب كأس انتر كونتيننتال وسبعة ألقاب للدوري الهولندي.

وشارك سوربيير في 60 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، متضمنة مشاركته في بطولتي كأس العالم 1974 و1978.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز