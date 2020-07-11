برشلونة يهزم بلد الوليد ويواصل مطاردة ريال مدريد

المصدر: د ب أ

واصل برشلونة مطاردة ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم وتغلب على مضيفه بلد الوليد 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة، والتي افتتحت في وقت سابق اليوم بفوز أوساسونا على سلتا فيجو 2 / 1 .

وحسم برشلونة المواجهة بهدف وحيد سجله النجم التشيلي أرتورو فيدال في الدقيقة 15 .

ورفع برشلونة رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد الذي يخوض مباراته في المرحلة نفسها بعد غد الاثنين أمام غرناطة صاحب المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بلد الوليد عند 39 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان برشلونة الفريق الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي وكذلك خطورة المحاولات خلال الشوط الأول الذي نجح في لتقدم خلاله بهدف فيدال.

لكن الأمور تغيرت بشكل واضح في الشوط الثاني، حيث تراجع النشاط الهجومي لبرشلونة وفرض بلد الوليد حضوره بشكل أكبر كما قدم أكثر من محاولة تهديفية كانت كفيلة بقلب موازين المباراة لكنه أخفق في هز الشباك لتنتهي المواجهة بفوز برشلونة 1 / صفر.

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