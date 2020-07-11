نوريتش يودع الدوري الإنجليزي،

المصدر: د ب أ

هبط نوريتش سيتي رسمياً إلى دوري البطولة الإنجليزي (دوري الدرجة الأولى) عقب خسارته أمام ضيفه وست هام 4 - صفر اليوم السبت في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز واتفورد على نيوكاسل 2 - 1.

وتقمص ميكيل أنطونيو دور البطولة لوست هام بعدما سجل أهداف الفريق الأربعة (سوبر هاتريك) في الدقائق 11 و46 و54 و74، ليتوقف رصيد نوريتش عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، ورفع وست هام رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثانية، فاز واتفورد على نيوكاسل 2 – 1، وسجل هدفي واتفورد تروي دييني في الدقيقتين 52 و82 من ركلتي جزاء، فيما سجل هدف نيوكاسل دوايت غايل في الدقيقة 23، ورفع واتفورد رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

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