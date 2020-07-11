ليفربول البطل يخفق في تحقيق الفوز على أرضه لأول مرة

المصدر: رويترز

أخفق ليفربول البطل في تحقيق الفوز على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ يناير 2019 بعدما تعادل 1-1 مع بيرنلي في أنفيلد اليوم السبت.

وأدرك جاي رودريجيز التعادل لبيرنلي في الدقيقة 69 بعدما تقدم ليفربول بهدف آندي روبرتسون في الشوط الأول.

وأصبح رصيد ليفربول 93 نقطة قبل آخر ثلاث جولات مع محاولة الوصول إلى رقم مانشستر سيتي القياسي عندما حصد 100 نقطة منذ عامين. ويحتل بيرنلي المركز التاسع برصيد 50 نقطة.

وتألق نيك بوب حارس بيرنلي وأنقذ العديد من الفرص من بينها تسديدة قوية من مدى قريب من محمد صلاح بعد مرور 18 دقيقة.

لكن سيطرة ليفربول أسفرت عن هدف حيث أرسل فابينيو كرة عرضية من ناحية اليسار قابلها روبرتسون بضربة رأس في المرمى في الدقيقة 34.

وأبعد الحارس بوب محاولة أخرى من ساديو ماني وكان وراء خروج الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف وحيد.

وكاد روبرتو فيرمينو أن يسجل هدفه الأول في الدوري في أنفيلد هذا الموسم لكنه سدد كرة ارتدت من القائم في الدقيقة 49.

وانتزع بيرنلي التعادل بتسديدة متقنة من رودريجيز بعدما قابل المدافع جيمس تاركوفسكي كرة عرضية بضربة رأس.

واقترب فريق المدرب شون دايك من انتزاع الانتصار لكن البديل يوهان بيرج جودموندسون وضع الكرة في العارضة في الدقيقة 87.

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