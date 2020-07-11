إصابة جديدة بفيروس كورونا تدخل بارما العزل الصحي

المصدر: د ب أ

أعلن بارما الإيطالي، اليوم السبت، أن الفريق دخل العزل الصحي، بعدما جاءت نتيجة أحد أعضاء الجهاز إيجابية لفيروس كورونا.

وذكر بارما، في بيان: "أظهر الفحص الأخير حالة إيجابية، لشخص ليس من اللاعبين".

وتابع: "الحالة لم تظهر عليها أعراض، وتم عزلها وفقا لقواعد اتحاد الكرة ووزارة الصحة".

وسيبقى الفريق بالمركز التدريبي في كوليكيو، حيث تجري مراقبة اللاعبين، في الوقت الذين يستعدون فيه لمواجهة بولونيا، غدا الأحد، في الدوري الإيطالي.

ويحتل بارما المركز الـ12 في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 39 نقطة، قبل 7 جولات على النهاية.

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