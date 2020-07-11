وفاة تشارلتون أسطورة منتخب إنجلترا

المصدر: رويترز

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم السبت، إن لاعب منتخب إنجلترا السابق لكرة القدم، جاك تشارلتون، توفي عن 85 عاما.

وكان تشارلتون، الذي عمل أيضا في مجال التدريب، ضمن تشكيلة المنتخب الإنجليزي الفائزة بكأس العالم في 1966.

وهو من مواليد 8 مايو 1935 في أشينغتون في إنجلترا، لعب مع نادي ليدز يونايتد منذ عام 1952 وحتى عام 1973، وشارك معهم في 773 مباراة وسجل 96 هدف.

لعب مع منتخب إنجلترا لكرة القدم بين عامي 1965 وحتى عام 1970، وشارك معهم في 35 مباراة وسجل 6 أهداف.

درب نادي ميدلزبره في عام 1973، واستمر معهم حتى عام 1977، وفي عام 1977 انتقل إلى تدريب نادي شيفيلد يونايتد، ودربهم حتى عام 1983، وفي عام 1984 انتقل إلى تدريب نادي ميدلزبره، وفي موسم 1984/1985 درب نادي نيوكاسل يونايتد، وفي عام 1986 درب منتخب إيرلندا لكرة القدم، واستمر معهم حتى عام 1995.

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