ريال مدريد يهزم ألافيس ويقترب خطوة من التتويج بلقب الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

عزز فريق ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ديبورتيفو ألافيس 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقترب خطوة من حسم التتويج باللقب.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله كريم بنزيمة في الدقيقة 11، وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني للريال في الدقيقة 50.

ورفع الريال رصيده إلى 80 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق أربع نقاط أمام برشلونة، وتوقف رصيد ألافيس عند 35 نقطة في المركز السابع عشر، بفارق ثلاث نقاط عن المراكز المهددة بالهبوط.

وهذا هو الفوز الثامن على التوالي للريال والرابع والعشرين في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في ثماني،

وهذه هي الخسارة السادسة لألافيس على التوالي و الثامنة عشر في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في ثماني.

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