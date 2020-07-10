فيرنانديز أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

توج البرتغالي برونو فيرنانديز لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في شهر يونيو الماضي، في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وذكر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي على شبكة الإنترنت، أن فيرنانديز أصبح سابع لاعب في تاريخ المسابقة يحصل على الجائزة مرتين متتاليتين، بعد أن فاز بها في شهر فبراير الماضي، كما أنه أصبح أول لاعب يحظى بذلك في بداية مسيرته في الدوري الإنجليزي.

وأضاف الموقع أن اللاعب البرتغالي فاز بالجائزة بعد أن سجل أربعة أهداف، منها هدفان في شباك برايتون، وآخر من ركلة جزاء في شباك توتنهام خلال شهر يونيو الماضي، وهدف في شباك ايفرتون، حيث تم وضع أداء اللاعب خلال النصف الأول من شهر مارس الماضي في الاعتبار.

وانضم فيرنانديز إلى نخبة من اللاعبين الذين سبق لهم تحقيق الجائزة مرتين متتاليتين والتي كان آخر المنضمين إليها المصري محمد صلاح لاعب ليفربول في موسم 2017 / 2018، حيث سبقه إليها جيمي فاردي هداف ليستر سيتي وهاري كين مهاجم توتنهام والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد السابق والهولندي دينيس بيركامب لاعب أرسنال سابقا، وروبي فاولر مهاجم ليفربول في فترة التسعينات من القرن الماضي.

وذكر الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، أن فيرنانديز تفوق على المرشحين لنيل الجائزة: وهم كونور كوادي لاعب وولفرهامبتون وداني إنجز مهاجم ساوثهامبتون، وأنتوني مارتيال لاعب مانشستر يونايتد وآلان سان ماكسيمان لاعب نيوكاسل، في الاستفتاء الذي تم فيه دمج أصوات الجماهير مع قادة الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي ونخبة من الخبراء لتحديد الفائز.

وكان فيرنانديز انضم إلى مانشستر يونايتد قادما من سبورتنج لشبونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية خلال شهر يناير الماضي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 58 نقطة.



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