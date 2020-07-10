الدوري الألماني ينطلق في 18 سبتمبر

المصدر: د ب أ

نشر الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة جدول مباريات الدوري الألماني (بوندسليغا) للموسم الجديد، وستنطلق المنافسات في 18 سبتمبر 2020 على أن تختتم في 22 مايو 2021 .

أما مباريات الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا، فستقام بين يومي 11 و14 سبتمبر وسيقام نهائي البطولة في 13 مايو 2021، على ملعب الاستاد الأولمبي بالعاصمة برلين كما هو معتاد.

وتأجلت انطلاقة الموسم الجديد لمدة نحو شهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي كانت قد تسببت في توقف المنافسات لفترة، وبالتالي تأخر ختام الموسم المنقضي.

ونتيجة للاضطرابات التي نجمت عن جائحة كورونا، سيشهد الموسم المقبل تقليص فترة الأجازة الشتوية للبوندسليغا لأقصى درجة، حيث ستقام المباريات حتى وقت قصير من احتفالات الكريسماس وتستأنف مجددا في الثاني من يناير.

وستقام مباراتا الدور قبل النهائي لكأس ألمانيا في أوائل مايو، وهو ما سيفرض توقفا اضطراريا قصيرا في البوندسليغا.

وربما يتغير موعد المباراة الأولى لبايرن ميونخ في الدوري الألماني، وهو ما يعتمد على مدى استمرار الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، التي تقام مباراتها النهائية في 23 أغسطس.

ولم تحسم بعد قضية عودة الجماهير إلى الاستادات من جديد، وقد ذكرت رابطة الدوري أنها ستلتزم باللائحة الاسترشادية المحلية، فيما يتعلق بجهود الحد من انتشار عدوى كوفيد-19 .

لكن العديد من رموز كرة القدم الألمانية أبدوا أملهم في عودة الجماهير إلى الاستادات، رغم أن الحضور بكامل سعة المدرجات لا يزال مستبعداً بشكل كبير.



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