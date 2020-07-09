ريفالدو ينصح برشلونة بالتعاقد مع نيمار بدلاً من مارتينيز

المصدر: د ب أ

طالب النجم البرازيلي وفريق برشلونة الإسباني المعتزل ريفالدو إدارة النادي الكتالوني بالتركيز على التعاقد مع مواطنه نيمار بدلاً من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي.

وشدد ريفالدو خلال تصريحات أدلى بها لموقع (بيتينج بيتفير) الألكتروني اليوم الخميس على أن عودة نيمار لبرشلونة، سوف تسمح للساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الإسباني "بالراحة".

وبرز مارتينيز كأحد الصفقات الهامة التي يسعى برشلونة لإبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع إنتر الإيطالي، الذي أحرز معه 17 هدفا في 37 مباراة هذا الموسم.

وأضاع بطل الدوري الإسباني في الموسمين الماضيين الفرصة للتعاقد مع مارتينيز مقابل 111 مليون يورو (125 مليون دولار) قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع إنتر، والذي انتهت صلاحيته أول أمس الثلاثاء، لكن إدارة برشلونة تبدو متمسكة بضمه هذا الصيف.

واقترب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الانضمام مجدداً إلى برشلونة في العام الماضي ، وعلى الرغم من فشل الناديين في التوصل إلى اتفاق بشأن المقابل المادي، فمن المتوقع أن تستمر المفاوضات في العام الحالي.

ورغم ذلك، أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أن الآثار المالية لتفشي فيروس كورونا ستجعل من الصعب للغاية أن تتحقق مثل هذه الخطوة.

ويرى ريفالدو أنه يتعين على ناديه القديم بذل قصارى جهده لإعادة نيمار، الذي رحل عن صفوفه عام 2017 للانضمام إلى سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو (251 مليون دولار)، ليصبح أغلى لاعب كرة قدم في العالم حاليا، مشيرا إلى أن إنتر ربما يرغب في الحصول على مقابل مادي مرتفع للغاية نظير الاستغناء عن مارتينيز.

وتعتقد أسطورة برشلونة أيضا أن وجود نيمار سيساعد في تخفيف الضغط على ميسي عندما يدخل المراحل الأخيرة من مسيرته الرياضية.

وقال ريفالدو "انتهت صلاحية الشرط الجزائي في عقد مارتينيز مؤخرا، لذا يمكن لإنتر الآن المطالبة بالمزيد من المال لبيعه، ويبدو أنهم يريدون تمديد عقده وإبقائه في النادي. ولهذا السبب، أعتقد أن برشلونة ينبغي عليه أن يعيد التركيز على التعاقد مع نيمار في الصيف الحالي".

وأضاف ريفالدو "ربما يكون ليوناردو (المدير الرياضي لسان جيرمان) مهتما الآن بالتفاوض بشأن رحيل النجم البرازيلي عن الفريق الفرنسي. أعتقد أن انضمام نيمار إلى ليونيل ميسي سيساعد برشلونة ليصبح مرة أخرى ذلك الفريق المثير الذي فاز بالعديد من الألقاب قبل عدة سنوات".

وأوضح اللاعب الفائز بكأس العالم مع منتخب البرازيل عام 2002 "سيكون نيمار أفضل صفقة ممكنة لبرشلونة حيث سيعزز قوة الفريق وسيصبح خيارا جيدا لحسم المباريات، مما يسمح لميسي بالراحة في بعض الأحيان."





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