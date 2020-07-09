برشلونة يطيح بجاره إسبانيول إلى الدرجة الثانية ويقلص الفارق مؤقتاً مع الريال

المصدر: د ب أ

حقق برشلونة انتصارا صعبا في مباراة ديربي كتالونيا وتغلب على جاره إسبانيول 1 / صفر أمس الأربعاء في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليحسم بذلك هبوط إسبانيول إلى الدرجة الثانية.

وجاء هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 56 وسجله النجم الأوروغوياني لويس سواريز.

ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف غريمه ريال مدريد، الذي يخوض مباراته في المرحلة مساء الجمعة أمام ديبورتيفو ألافيس.

بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في المركز العشرين الأخير، ليتأكد هبوط الفريق بذلك، حيث يتأخر بفارق 11 نقطة خلف ألافيس صاحب المركز السابع عشر، وذلك مع تبقي ثلاث مباريات لإسبانيول في المسابقة.

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