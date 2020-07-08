بليغريني يقترب من ريال بيتيس الإسباني

المصدر: رويترز

ذكرت صحيفة "إلباييس" يوم الأربعاء أن مانويل بليغريني مدرب ريال مدريد ومانشستر سيتي السابق بات على أعتاب قيادة ريال بيتيس الإسباني بدءا من الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن المدرب التشيلي البالغ عمره "66 عاما" توصل إلى اتفاق للتعاقد مع بيتيس لمدة عامين مع وجود بند يسمح بالتمديد لعام ثالث بعدما قرر النادي إقالة المدرب روبي الشهر الماضي.

ويحظى بيتيس بشعبية كبيرة ولديه أكثر من 50 ألف تذكرة موسمية لكنه يحتل المركز 14 بفارق تسع نقاط عن منطقة الهبوط.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن بيتيس يرغب في ضمان البقاء في دوري الأضواء هذا الموسم بشكل حسابي قبل الإعلان عن تعيين بليغريني.

وتوج بليغريني بالدوري الإنجليزي مع سيتي في 2014 وبكأس الرابطة مرتين وحقق نجاحا كبيرا مع فياريال وقاده لقبل نهائي دوري أبطال أوروبا في 2006.

وقاد بليغريني فريق ملقة للعب في دوري الأبطال لأول مرة في 2012 وبلغ دور الثمانية في العام التالي ثم حقق رقما قياسيا للنادي مع ريال مدريد بحصد 96 نقطة في موسم 2009-2010 لكن برشلونة انتزع اللقب.

وكانت آخر وظيفة للمدرب بليغريني مع وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي قبل إقالته في ديسمبر بسبب تواضح النتائج.

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