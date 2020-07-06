ميسي يقود برشلونة لاستعادة الاتزان بفوز كبير على فياريال

المصدر: د ب أ

رغم إلغاء هدف له ومعاندة الحظ له في عدة فرص أخرى، صنع المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ليقود فريقه برشلونة إلى استعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز كبير ومستحق 4 / 1 على مضيفه فياريال أمس الأحد في المرحلة الرابعة والثلاثين من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد وتجمد رصيد فياريال "الغواصات" عند 54 نقطة في المركز الخامس، علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في سبع مباريات خاضها بعد استئناف فعاليات الموسم الحالي في يونيو الماضي بعد فترة توقف لنحو ثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وحسم برشلونة المباراة بشكل كبير في شوطها الأول، حيث تقدم 3 / 1على مضيفه بجدارة وأهدر عدة فرص كانت كفيلة بمضاعفة هذه النتيجة.

وجاء أول أهداف المباراة عن طريق النيران الصديقة، حيث سجله باو توريس مدافع فياريال عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف الأوروجوياني لويس سواريز والفرنسي أنطوان جريزمان الهدفين الآخرين في الدقيقتين 20 و45 علما بأن ميسي هو من صنع الهدفين.

وفي المقابل، جاء الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الشوط الأول عن طريق جيرارد مورينو في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفا لميسي بداعي التسلل، ولكن زميله البديل أنسو فاتي سجل الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 86.

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