يوفنتوس يقسو على تورينو برباعية ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

عزز فريق يوفنتوس صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الكبير على تورينو 4 / 1 خلال مباراة الديربي التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثلاثين من منافسات الدوري.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله باولو ديبالا في الدقيقة الثالثة، وأضاف خوان كوادرادو الهدف الثاني في الدقيقة 29، ثم سجل أندريا بيلوتي الهدف الأول لتورينو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ثم أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 61، ثم سجل كوفي جيجي، لاعب تورينو، الهدف الرابع ليوفنتوس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 87.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 74 نقطة في صدارة الترتيب وتوقف رصيد تورينو عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر.

وهذا هو الفوز الرابع والعشرين ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مثلها، فيما أصبحت هذه الخسارة هي السابعة عشر لتورينو مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في أربع.

بدأ يوفنتوس المباراة بضغط هجومي مكثف بحثا عن تسجيل هدف مبكر، وسط تراجع دفاعي من تورينو لامتصاص حماس لاعبي يوفنتوس.

ولم تمر أكثر من ثلاث دقائق حتى كشر يوفنتوس عن أنيابه الهجومية بتسجيل الهدف الاول عندما مرر خوان كوردادو الكرة إلى باولو ديبالا داخل منطقة الجزاء ليراوغ ليانكو فوجنوفيتش ثم سدد كرة قوية اصطدمت بقدم أرماندو إتزو وواصلت طريقها نحو الشباك.

بعد الهدف، استمرت سيطرة يوفنتوس على مجريات اللعب وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمن به تقدمه، في الوقت نفسه حاول لاعو تورينو التخلي عن حذرهم الدفاعي والتقدم قليلا نجو الهجوم لكنهم اصطدموا بتنظيم جيد من لاعبي يوفنتوس.

وفي الدقيقة 11 كاد رودريجو بينتانكور قريبا من تسجيل الهدف الثاني ليوفنتوس عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء تورنيو إرتقى إليها بينتانكور وقابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى.

وبمرور الوقت دخل فريق تورينو أجواء المباراة الهجومية وبادل يوفنتوس للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه، تراجع يوفنتوس قليلا لامتصاص حماس لاعبي تورنيو مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة، ومع ذلك انحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 25 والتي شهدت فرصة خطيرة ليوفنتوس عندما استلم فيديريكو بيرنارديسكي الكرة داخل منطقة جزاء تورينو من الناحية اليمنى ليسدد كرة أرضية قوية اصطدمت بالشباك الخارجية للمرمى.

وفي الدقيقة 29 سجل يوفنتوس الهدف الثالث عندما انطلق كريستيانو رونالدو بالكرة حتى وصل على حدود منطقة الجزاء ثم مررها إلى خوان كوادرادو على يمينه ليدخل بها منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية عانقت الشباك.

وجاءت أخطر فرص تورينو في الدقيقة 32 عندما توغل سيموني فيردي بالكرة من الناحية اليمنى ودخل منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها ببراعة جيانلويجي بوفون.

بعد تلك الهجمة انحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول والتي شهدت احتساب الحكم لركلة جزاء لفريق تورينو، بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد، عندما سدد فيردي كرة قوية اصطدمت بيد ماتياس دي ليخت، ليسددها أندريا بيلوتي بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الأول لتورينو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم يوفنتوس 2 / 1.

وبدأ تورينو الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف بحثا عن تسجيل هدف التعادل في الوقت نفسه تراجع يوفنتوس لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجكات المرتدة.

وفي الدقيقة 49 أجرى يوفنتوس أول تبديلاته بإشراك بليز ماتويدي بدلا من ميراليم بيانيتش.

وفي الدقيقة 50 سجل تورينو هدفا ألغاه الحكم عندما سدد أليكس برينجور كرة قوية تصدى لها بوفون لترتد إلى أندريا بيلوتي الذي قابلها بضربة رأس لكنها اصطدمت بالعارضة لترتد إلى فيردي الذي قابلها بضربة رأس إلى داخل المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل بيلوتي.

وسدد سيموني فيردي لاعب تورينو كرة قوية، في الدقيقة 53، من خارج منطقة الجزاء تصدى لها بوفون ببراعة.

بعد تلك الفرصة أجرى يوفنتوس ثاني تبديلاته بإشراك دوجلاس كوستا بدلا من بيرنارديسكي.

ونشط يوفنتوس هجوميا وكاد يباغت تورينو بستيجل الهدف الثالث في الدقيقة 58 عندما سدد دانيلو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وفي الدقيقة 61 سجل رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس عندما سدد كرة قوية من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لتعانق الشباك.

وأنقذ سلفاتوري سيريجو، حارس تورينو، فريقه من تلقي الهدف الرابع، عندما لعبت هجمة مرتدة من لاعبي يوفنتوس حيث انطلق دوجلاس كوستا بالكرة من منتصف الملعب ثم مررها على يمينه إلى ديبالا الذي دخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية تصدةى لها سيريجو.

وفي الدقيقة 68 أجرى تورينو أول تبديلاته بإشراك فينشينزو ميليكو بدلا من سيموني فيردي.

هدأ اللعب بعد تلك الهجمة، مما جعل الفريقين يقومان بإجراء تبديلات حيث أشرك يوفنتوس جونزالو هيجواين بدلا من ديبالا، وأشرك تورينو سيموني إديرا بدلا من لورينز دي سيلفستري، ثم أجرى تورينو تبديلين في الدقيقة 84 بإشراككوفي جيجي وكريستيان أنساندي بدلا من جليسون بريمر وأولا أينا.

وفي الدقيقة 87 سجل يوفنتوس الهدف الرابع عندما مرر دوجلاس كوستا كرة عرضية من الجانب الأيسر حاول كوفي جيجي إبعادها لكنه وضع الكرة بالخطأ في مرمى فريقه.

بعدها بدقيقة أنقذ سيريجو حارس تورنيو من مرماه من تلقي هدف خامس عندما توغل دوجلاس كوستا بالكرة من الناحية اليمنى وسدد كرة قوية تصدى لها سيريجو قبل ايبعدها الدفاع لركلة ركنية لم تستغل.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز يوفنتوس على تورينو 4 / 1.

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