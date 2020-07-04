أتلتيكو مدريد يهزم مايوركا بثلاثية نظيفة

المصدر: د ب أ

عزز فريق أتلتيكو مدريد تواجده في المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم عقب فوزه على ريال مايوركا 3 / صفر مساء الجمعة في الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد ألفارو موراتا (هدفين) في الدقيقتين 29 من ركلة جزاء والخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وخورخي كوكي في الدقيقة 79.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد مايوركا عند 29 نقطة في المركز الثامن عشر.

وهذا هو الفوز السادس عشر لأتلتيكو مدريد في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في 14، فيما أصبحت هذه الخسارة هي الحادية والعشرين لمايوركا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والتعادل في خمس.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى، وسيطر فريق أتلتيكو مدريد على مجريات اللعب منذ بدايته بعدما هيمن على منطقة وسط الملعب واتخذها كقاعدة لشن الهجمات، في حين تراجع مايوركا لوسط ملعبه لامتصاص حماس لاعبي أتلتيكو واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح الفرصة.

واعتمد أتلتيكو مدريد في هجماته على الكرات العرضية من الجانبين، ولكن مدافعي مايوركا وحارس المرمى تمكنوا من إفسادها، بالإضافة إلى التسديد من خارج منطقة الجزاء والتي أيضا لم تشكل خطورة حقيقية على المرمى خاصة وأن التصويبات افتقدت للدقة.

وفي الدقيقة 26 احتسب الحكم ركلة جزاء لأتلتيكو مدريد عندما توغل موراتا بالكرة داخل منطقة جزاء مايوركا ليضطر أليكساندر سيدلار لعرقلته، ليسددها موراتا لكن الحارس مانولو رينا تألق وتصدى للكرة لكن الحكم عاد لتقنية حكم الفيديو المساعد والتي أكدت تقدم رينا عن خط المرمى ليعيد الحكم ركلة الجزاء حيث نفذها موراتا هذه المرة بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الأول للقاء في الدقيقة 29.

بعد الهدف دبت الثقة في نفوس لاعبي أتلتيكو اللذين فرضوا سيطرتهم على مجريات اللقاء تماما وتوالت هجمات الفريق بحثا عن تسجيل هدف ثاني، وأضاع جواو فيليكس العديد من الفرص كانت أبرزها في الدقيقة 31 عندما لعبت تمريرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها فيليكس بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها علت العارضة.

واستمرت محاولات أتلتيكو الهجومية حتى جاءت الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول والتي شهدت تسجيل موراتا للهدف الثاني له ولفريقه عندما مرر كوكي كرة عرضية أرضية من الناحية اليمنى قابلها موراتا بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم أتلتيكو بهدفين نظيفين.

ومع بداية الشوط الثاني، تراجع فريق أتلتيكو مدريد لوسط ملعبه وحرص لاعبوه على تهدئة اللعب عن طريق التمريرات القصيرة، خاصة وأن فريق مايوركا بدأ هذا الشوط بضغط هجومية بحثا عن تقليص الفارق.

واستحوذ فريق مايوركا على الكرة في أغلب فترات هذا الشوط وتوالت هجماته بحثا عن تسجيل هدف يقلص به الفارق، لكنه اصطدم بدفاع قوي ومتمركز بشكل جيد لينحصر اللعب في وسط الملعب.

ورغم محاولات مايوركا الهجومية لكنه فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد، في المقابل كان أتلتيكو قريبا من تسجيل هدف ثالث في الدقيقة 60 عندما سدد فيتولو كرة أرضية قوية تصدى لها مانولو رينا ببراعة.

واستمرت سيطرة مايوركا على مجريات اللقاء وتوالت هجماته بحثا عن تقليص الفارق فيما التزم أتلتيكو دفاعيا مع شن هجمات مرتدة وقتما تتاح الفرصة.

وجاءت الدقيقة 79 لتشهد تسجيل أتلتيكو مدريد للهدف الثالث عندما سدد كوكي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بقدم أحد مدافعي مايوركا وعانقت الشباك.

وكاد مايوركا يقلص الفارق في الدقيقة 82 عندما مرر تاكيفوسا كوبو كرة عرضية قابلها بابلو شافاريا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

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