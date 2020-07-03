إيقاف العداء الكيني كيبسانج أربعة أعوام بسبب المنشطات

المصدر: د ب أ

قررت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الجمعة، توقيع عقوبة الحظر لمدة أربعة أعوام على ويلسون كيبسانج، حامل الزمن العالمي السابق للرجال في سباق الماراثون، لانتهاكه قواعد مكافحة المنشطات.

وذكرت وحدة النزاهة أن عقوبة الكيني كيبسانج 38 عاما تبدأ من 10 يناير 2020 لأنه " فشل في تحديد مكانه والتلاعب من خلال تقديمه أدلة زائفة وشهادة الشهود".

وتم إيقاف كيبسانج مؤقتا في يناير بعدما فشل في الإبلاغ عن مكان تواجده أربع مرات خلال الفترة من أبريل 2018 وحتى مايو 2019. يذكر أن الفشل في تحديد المكان ثلاث مرات خلال فترة 12 شهرا يجلب العقوبة.

وفاز كيبسانج بالميدالية البرونزية في أولمبياد 2012، وفاز بماراثون برلين في 2013 في زمن عالمي بلغ ساعتين وثلاث دقائق و23 ثانية.

كما انه فاز بسباقات ماراثون كبيرة في لندن، نيويورك، واخيرا طوكيو 2017.

وتم حظر العديد من العدائين الكينيين بسبب تهم تعاطي منشطات بما فيهم جميما سومجونج، الفائزة بماراثون أولمبياد 2016 للسيدات.



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