راموس ينقذ الريال من كمين خيتافي ويعزز صدارته لـ "الليغا"

المصدر: د ب أ

ارتدى المدافع المخضرم سيرخيو راموس عباءة البطولة مجدداً وأنقذ فريقه ريال مدريد من كمين ضيفه خيتافي وسجل له هدف الفوز الثمين 1 / صفر أمس الخميس في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

على استاد "ألفريدو دي ستيفانو"، انتهى الشوط الأول من المباراة بتعادل الريال وخيتافي سلبيا بعدما شكل الضيوف بعض الإزعاج لدفاع الفريق الملكي في فترات عديدة من هذا الشوط وإن لم يشكل خطورة حقيقية على المرمى.

وفي الشوط الثاني، لم يتغير الحال كثيرا رغم التغييرات التي أجراها كل من الفريقين على صفوفه في هذا اللقاء الذي اتسم ببعض الخشونة التي أسفرت عن عدة إنذارات للاعبي الفريقين.

وفي الدقيقة 78، أهدى كارفاخال فرصة ذهبية للريال بالحصول على ضربة جزاء وسدد منها سيرخيو راموس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 ليمنح الريال ثلاث نقاط غالية.

ورفع راموس رصيده إلى تسعة أهداف مع الفريق في الدوري الإسباني هذا الموسم ولا يتفوق عليه في قائمة هدافي الريال بالدوري هذا الموسم سوى زميله المهاجم كريم بن زيمة الذي سجل 17 هدفا حتى الآن.

وبهذا الفوز رفع الريال رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة موسعا الفارق مع برشلونة حامل اللقب وصاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط.

والفوز هو السادس على التوالي للريال في ست مباريات خاضها الفريق بالدوري الإسباني منذ استئناف فعاليات الموسم الحالي في يونيو الماضي بعد فترة توقف لثلاثة شهور بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وفي المقابل، تجمد رصيد خيتافي عند 52 نقطة في المركز السادس علما بأنها الهزيمة الأولى للفريق في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.

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