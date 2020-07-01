كورونا يتسبب في فرض الحراسة على نادي ويجان الإنجليزي

المصدر: د ب أ

جرى وضع نادي ويجان أتلتيك الإنجليزي لكرة القدم، والذي صعد من الدرجة الرابعة إلى الدوري الممتاز وحقق لقب كأس الاتحاد في أحد أفضل القصص في عصر (البريميرليغ)، تحت الحراسة اليوم الأربعاء.

وذكر ويجان في بيان له عبر موقعه الإلكتروني، أن الفريق ربما "يخضع لخصم 12 نقطة من رصيده"، وهو ما قد يؤدي لهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

وأصبح النادي الواقع في شمال غرب إنجلترا، وصاحب المركز الرابع عشر في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب)، أول ناد يتم وضعه تحت الحراسة منذ أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ذكر النادي أنه ليس لديه أي خيار أخر إذا كان يرغب في إنقاذ نفسه من الانهيار المالي.

وكان ويجان صعد للدوري الإنجليزي في عام 2005، قبل أن يفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2013 على حساب مانشستر سيتي، في واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة الطويل.

وفاز الفرق في كل مبارياته الثلاث التي خاضها في المسابقة، بعد عودتها منذ 20 يونيو الماضي، حيث يبتعد بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط مع تبقي ست مراحل على نهاية المسابقة.

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