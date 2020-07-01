هدف ديبالا الفردي وصاروخ رونالدو يقودان يوفنتوس للفوز

المصدر: رويترز

فاز يوفنتوس 3-1 على جنوة المتواضع أمس الثلاثاء ليحافظ على فارق النقاط الأربع في صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفضل هدف من انطلاقة فردية سجله باولو ديبالا وهدف بتسديدة صاروخية من كريستيانو رونالدو وآخر عبر دوجلاس كوستا.

وصمد جنوة بشجاعة في الشوط الأول وتصدى الحارس ماتيا بيرين لكل محاولات ناديه السابق، لكنه لم يستطع الوقوف في وجه روعة يوفنتوس في الشوط الثاني.

ويملك يوفنتوس 72 نقطة من 29 مباراة، بينما يأتي لاتسيو في المركز الثاني ولديه 68 نقطة بعد فوزه 2-1 على مستضيفه تورينو أمس الثلاثاء.

وبقي جنوة في المركز 17 برصيد 26 نقطة متقدما بنقطة واحدة ومركز واحد على منطقة الهبوط لكنه لعب مباراة إضافية مقارنة بالفرق الثلاثة الأخيرة.

وأنقذ الحارس بيرين مجموعة من الفرص بينما تكتل جنوة في منتصف ملعبه خلال أغلب فترات الشوط الأول، وجاءت أخطر فرصة عن طريق رونالدو بعد مجهود من ديبالا لكن بيرين تصدى للمحاولة.

وكسر يوفنتوس صمود جنوة بعد خمس دقائق من الشوط الثاني، حيث تلقى ديبالا الكرة خارج منطقة الجزاء، وتجاوز ثلاثة مدافعين وسجل بتسديدة أبدلت اتجاهها.

وبعد سبع دقائق تلقى رونالدو تمريرة من ميراليم بيانيتش وتوغل بالكرة في منتصف ملعب جنوة قبل أن يطلق تسديدة قوية من 25 مترا ليرفع رصيده إلى 24 هدفا في الدوري هذا الموسم.

وسجل البديل كوستا هدفا ثالثا بعدما أطلق تسديدة هائلة في شباك الحارس بيرين في الدقيقة 73.

وراوغ أندريا بينامونتي لاعب جنوة منافسه خوان كوادرادو وسجل من زاوية ضيقة ليقلص الفارق وتهتز شباك يوفنتوس لأول مرة في خمس مباريات في كل المسابقات منذ استئناف الموسم.

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