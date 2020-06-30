ماني: ليفربول لن يتوقف عند لقب "البريميرليغ"

المصدر: د ب أ

أكد السنغالي ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن طموح فريقه لن يتوقف عند الفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 30 عاما، وأنه متعطش للمزيد من الألقاب.

وقال ماني الذي لعب دورا بارزاً في فوز فريقه باللقب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، اليوم: أعتقد أن تلك خطوة جديدة في مسيرتنا جميعا لتحقيق ما نريد تحقيقه، لأنك كلاعب كرة قدم محترف يجب أن تكون دائما تواقا للفوز بكل شيء، لدينا فريق عظيم، وطاقم فني مميز وناد مدهش، لذلك لدينا خطوة أخرى وأشياء كثيرة لتحقيقها، لهذا السبب لن نتوقف هنا.

وأتبع ماني إن شخصية اللاعبين في الفريق، تظهر أنهم لن يعولوا على إنجازاتهم في الموسم المقبل، وأضاف: نحتاج فقط إلى أن نثق بأنفسنا وأن نواصل العمل بجد وأن نكون متواضعين بالتأكيد، العمل بجد ومحاولة تحقيق أشياء أكبر وأكبر مع هذا الفريق، فنحن لا نرغب في التوقف ولن نتوقف بالتأكيد بعدما أصبحنا أبطالا.

وكشف ماني عن رغبة فريقه في إنهاء الموسم بمجموعة من الأرقام القياسية، متضمنة الحصول على أكبر عدد من النقاط، وهو 100 نقطة والمسجل باسم البطل السابق مانشستر سيتي، منافس ليفربول المقبل يوم الخميس، وأوضح: الأرقام القياسية في كرة القدم دائما موجودة ليتم تحطيمها، لذلك بالتأكيد نريد تحقيق شيء مميز بعد أن أصبحنا الأبطال، وبالتأكيد ستكون مباراة جيدة، بالنسبة لنا لن يكون هناك أعذار، نحتاج إلى فعل كل شيء ممكن من أجل الفوز، لأنه يتبقى لنا سبع مباريات.

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