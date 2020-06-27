سيلتا فيجو يحبط برشلونة بتعادل مثير

المصدر: د ب أ

وجه سيلتا فيجو ضربة موجعة إلى ضيفه برشلونة وتعادل معه 2 / 2 اليوم السبت في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت اليوم أيضا فوز أتلتيك بلباو على ريال مايوركا 3 / 1.

وجاء التعادل ليهدد أمال برشلونة في الحفاظ على اللقب، حيث رفع الفريق رصيده إلى 69 نقطة ليحتل الصدارة بفارق نقطة واحدة فقط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يخوض مباراته في المرحلة غدا الأحد أمام إسبانيول، على ملعب الأخير، كما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس عشر.

وتجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يتفوق على برشلونة في نتائج المواجهات المباشرة، حيث تعادل الفريقان سلبيا على ملعب "كامب نو" وفاز ريال مدريد 2 / صفر على ملعب "سانتياجو برنابيو" هذا الموسم، وهو ما سيجرى الاحتكام له في حالة تساوي الفريقين في عدد النقاط بنهاية الموسم.

وافتتح النجم الأوروجوياني لويس سواريز التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20 ثم أدرك فيدور سمولوف التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 50.

وبعدها، أضاف سواريز الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 67 لكن اياجو اسباس خطف هدف التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 88 .

وفرض برشلونة تفوقه بشكل كبير في الاستحواذ على الكرة منذ البداية، ورغم تضييق المساحات والحذر الدفاعي من جانب سيلتا فيجو، استطاع أنسو فاتي مهاجم برشلونة التوغل إلى داخل منطقة الجزاء مبكرا لكن الدفاع أحبط محاولته المبكرة.

وجاءت أول فرصة تهديفية حقيقية في المباراة في الدقيقة السادسة، حيث أرسل ميسي الكرة من ضربة ركنية إلى جيرارد بيكيه الذي سددها برأسه لكن الحظ عانده واصطدمت الكرة بالعارضة.

ورفض سيلتا فيجو الاكتفاء بالتأمين الدفاعي ودخل بالفعل في أجواء المباراة عبر تقديم أكثر من محاولة هجومية لكن دون تشكيل أي خطورة على شباك مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

وأرسل ميسي كرة عالية إلى داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 16 تسلمها نيلسون سيميدو وكادت أن تسفر عن هز الشباك لكن الدفاع أحبط المحاولة ببراعة.

وفي الدقيقة 20 افتتح برشلونة التسجيل، حيث سدد ميسي كرة متقنة من ضربة حرة وجهها لويس سواريز برأسه إلى داخل الشباك معلنا تقدم برشلونة 1 / صفر.

وكاد سيلتا فيجو أن يتعادل في الدقيقة 22، حيث ارتكب تير شتيجن خطأ فادحا في تمرير الكرة لتصل إلى فيدور سمولوف مهاجم سيلتا فيجو الذي كاد أن يسجل لكن بيكيه تدخل في اللحظة المناسبة وتصدى للكرة واستمرت الهجمة ليسدد اياجو اسباس كرة أخرى لكن الحارس تصدى لها.

وأتيحت فرصة تهديفية أخرى لسيلتا فيجو في الدقيقة 24 لكن الحظ عانده بشكل كبير حيث مرر دينيس سواريز عرضية رائعة إلى برايس مينديز الذي سدد لكن القائم تصدى للكرة، واستمرت المحاولة ليسدد اسباس الكرة مجددا لكن تير شتيجن تصدى لها، وسط ارتباك في دفاع برشلونة.

وواصل برشلونة سيطرته على مجريات اللعب وتوالت محاولاته الهجومية حيث بدا متمسكا بإضافة الهدف الثاني خلال الشوط الأول.

وكاد ميسي أن يضيف الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 40 حيث استخلص الكرة وراوغ الدفاع ببراعة ثم سدد الكرة من حدود منطقة الجزاء لكنها مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 43 تلقى اسباس مهاجم سيلتا فيجو طولية وانطلق إلى داخل منطقة الجزاء لكن بيكيه تألق بشكل كبير في إحباط المحاولة، ولم يسفر الوقت المتبقي من الشوط الأول عن جديد لينتهي بتقدم برشلونة 1 / صفر.

وصنع سيلتا فيجو فرصة خطيرة بعد دقيقة واحدة فقط من بداية الشوط الثاني لكن صامويل أومتيتي أحبط محاولة اسباس ببراعة.

وفي الدقيقة 50، جنى سيلتا فيحو ثمار إصراره ومحاولاته، وأدرك التعادل عندما تلقى أوكاي يوكوشلو طولية وانطلق متوغلا ببراعة داخل منطقة الجزاء ثم مرر عرضية أمام المرمى إلى فيدور سمولوف غير المراقب الذي أسكن الكرة في الشباك بسهولة معلنا تعادل سيلتا فيجو 1 / 1 .

بعدها كثف برشلونة ضغطه الهجومي بشكل كبير بحثا عن التقدم مجددا لكن سيلتا فيجو حول تركيزه إلى تأمين شباكه ولجأ إلى التكتل الدفاعي.

وفي الدقيقة 60، أجرى أوسكار جارسيا مدرب سيلتا فيجو ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، حيث أشرك مانويل نوليتو وفيليب براداريتش ورافينيا ألكانتارا بدلا من سمولوف وأوكاس يوكوشلو وبرايس مينديز.

وبمرور أول ربع ساعة من الشوط الثاني، عزز سيلتا فيجو حضوره في المباراة عبر تبادل المحاولات الهجومية مع الضيوف، مستغلا تزايد الضغوط على لاعبي برشلونة وهو ما ظهر من خلال الأخطاء في التمرير والتسرع في بعض الأحيان.

وفي الدقيقة 67، تألق سواريز مجددا ليسجل الهدف الثاني له ولبرشلونة، حيث مرر ميسي عرضية مباغتة داخل منطقة الجزاء، واستدار سواريز ببراعة شديدة وصوب الكرة بدقة إلى داخل الشباك معلنا تقدم برشلونة 2 / 1 .

وأجرى كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة أول تبديل في صفوف الفريق في الدقيقة 69 حيث أشرك مارتن برايثوايت بدلا من أنسو فاتي، بينما أجرى مدرب سيلتا فيجو تبديله الرابع في الدقيقة 73، حيث أشرك جيسون موريلو بدلا من نيستور أراوخو.

وفي الدقيقة 80، أنقذ تير شتيجن شباك برشلونة من هدف محقق، حيث مرر اسباس الكرة بلمسة مهارية داخل منطقة الجزاء إلى البديل نوليتو الذي سدد كرة زاحفة خطيرة لكن تير شتيجن تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 81، دفع مدرب سيلتا فيجو باللاعب سانتي مينا بدلا من جاكوبو جونزاليس، كما أجرى مدرب برشلونة تبديلين حيث أشرك أنطوان جريزمان وجونيور فيربو بدلا من سواريز وجوردي ألبا.

وفي الدقيقة 86، دفع سيتين مدرب برشلونة باللاعب آرثر ميلو بدلا من ريكي بويج.

ووجه سيلتا فيجو ضربة موجعة إلى برشلونة في الدقيقة 88، حيث أدرك التعادل بهدف سجله اسباس بكرة رائعة سددها من ضربة حرة.

وكاد سيلتا فيجو أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة الخامسة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة عن طريق نوليتو، لكن تير شتيجن تصدى للكرة ببراعة، لتنتهي المباراة بالتعادل 2 / 2 .

وفي وقت سابق اليوم، تغلب أتلتيك بلباو على ضيفه ريال مايوركا 3 / 1، ليرفع بلباو رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع ويتجمد رصيد مايوركا عند 26 نقطة في المركز الثامن عشر.

وسجل أهداف بلباو، راؤول جارسيا في الدقيقة 16 من ضربة جزاء وأوهيان سانسيت في الدقيقة 24 وآسيير فيلاليبري في الدقيقة الأخيرة من المباراة، بينما سجل هدف مايوركا، أنتي بوديمير في الدقيقة 70 من ضربة جزاء.

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