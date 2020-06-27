إصابة بيلاردو مدرب الأرجنتين السابق بفيروس كورونا

المصدر: رويترز

قال مصدر مقرب من عائلة كارلوس بيلاردو لوكالة الأنباء "رويترز" الليلة الماضية إن المدرب الذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم 1986 لكرة القدم اصيب بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر "خضع للكشف وجاءت العينة إيجابية على الرغم من عدم ظهور أعراض وهو بصحة جيدة".

وكتب فريقه السابق إستوديانتس رسالة في حسابه في تويتر يدعم فيها بيلاردو البالغ عمره 82 عاما والذي يعيش في دار رعاية في بوينس أيرس منذ 2018.

وقاد بيلاردو ودييجو مارادونا الأرجنتين للقب كأس العالم 1986 على حساب ألمانيا قبل الخسارة أمامها في نهائي نسخة 1990، كما نال بيلاردو ثلاثة ألقاب في كأس كوبا ليبرتادوريس كلاعب مع إستوديانتس ما بين 1968 و1970.

وتظهر إحصاءات وزارة الصحة الأرجنتينية وفاة 1184 شخصا بفيروس كورونا.

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